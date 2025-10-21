21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde mutfakta lezzetli yemek yapılırken diğer yandan gerilim dolu anlar yaşandı. Miyase, Tuğba, Hanife ve haftanın yeni yarışmacısı Begüm gelin "Alanya Gülük Çorbası" yaparak hünerlerini sergiledi.

Bu hafta programa yeni katılan içerik üreticisi Begüm gelinim, kayınvalidelerden toplayacağı puanlarla çeyrek altını kazanıp kazanamayacağı merak konusu olurken; Hanife, Miyase ve Tuğba ise el lezzetlerine güvenerek haftanın birincisi olup 10 altın bileziği kazanmak için yarışıyor.

Yeni yarışmacı Begüm, kayınvalidelerden beklediği puanları toplayamazken, diğer gelinler onun el lezzetini yeterli bulmadı.

Tuğba gelinin kayınvalidesi Menekşe Hanım, 4 puanı Miyase'ye verdi. Uzun süredir Tuğba'nın tabağını bulamadığı için arası açık olan Menekşe Hanım, bugün sürpriz bir şekilde Tuğba'ya 5 puan verirken Hanife'ye 1 puan verdi. Bilindiği üzere Menekşe Hanım ile Hanife arasındaki yakınlaşma, Tuğba gelini rahatsız ediyordu.

Günün en dikkat çeken olayı ise Miyase gelin ile kayınvalidesi Sevilay Hanım arasında yaşandı. İkili arasında tartışma stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Sevilay Hanım'ın 270 bin TL'lik kredi borcunun gündeme gelmesiyle Özgü Bey'in tepkisini çekti. Kısa sürede büyüyen bu tartışma kritikte de detaylı bir şekilde konuşuldu.

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün kazananı henüz belli olmadı. Kısa süre içinde haberimize eklenecektir.