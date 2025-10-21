Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta&#039;da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Ekim 2025 Salı günü Gelinim Mutfakta'da Miyase, Tuğba, Hanife ve Begüm gelin "Alanya Gülük Çorbası" yaparak çeyrek altın için yarıştı. Günün sonunda hem puanlama hem de kayınvalide-gelin tartışması programa damga vurdu.

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde mutfakta lezzetli yemek yapılırken diğer yandan gerilim dolu anlar yaşandı. Miyase, Tuğba, Hanife ve haftanın yeni yarışmacısı Begüm gelin "Alanya Gülük Çorbası" yaparak hünerlerini sergiledi. 

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? - 1. Resim

Bu hafta programa yeni katılan içerik üreticisi Begüm gelinim, kayınvalidelerden toplayacağı puanlarla çeyrek altını kazanıp kazanamayacağı merak konusu olurken; Hanife, Miyase ve Tuğba ise el lezzetlerine güvenerek haftanın birincisi olup 10 altın bileziği kazanmak için yarışıyor.

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? - 2. Resim

Yeni yarışmacı Begüm, kayınvalidelerden beklediği puanları toplayamazken, diğer gelinler onun el lezzetini yeterli bulmadı. 

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? - 3. Resim

Tuğba gelinin kayınvalidesi Menekşe Hanım, 4 puanı Miyase'ye verdi. Uzun süredir Tuğba'nın tabağını bulamadığı için arası açık olan Menekşe Hanım, bugün sürpriz bir şekilde Tuğba'ya 5 puan verirken Hanife'ye 1 puan verdi. Bilindiği üzere Menekşe Hanım ile Hanife arasındaki yakınlaşma, Tuğba gelini rahatsız ediyordu.

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? - 4. Resim

Günün en dikkat çeken olayı ise Miyase gelin ile kayınvalidesi Sevilay Hanım arasında yaşandı. İkili arasında tartışma stüdyoda tansiyonu yükseltti. 

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? - 5. Resim

Sevilay Hanım'ın 270 bin TL'lik kredi borcunun gündeme gelmesiyle Özgü Bey'in tepkisini çekti. Kısa sürede büyüyen bu tartışma kritikte de detaylı bir şekilde konuşuldu.

21 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? - 6. Resim

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün kazananı henüz belli olmadı. Kısa süre içinde haberimize eklenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! İnsan mezbahası’ kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadınlar askere mi gidecek, Türkiye'de kadınlara zorunlu askerlik mi geliyor? Meclise önerilen teklif gündemde! - HaberlerKadınlar askere mi gidecek, Türkiye'de kadınlara zorunlu askerlik mi geliyor? Meclise önerilen teklif gündemde!VGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - HaberlerVGM burs başvuruları başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?Kıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi - HaberlerKıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldiNicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu! - HaberlerNicolas Sarkozy kimdir, ne yaptı, neden hapse girdi? Fransa Eski Cumhurbaşkanı hapse giren ilk AB lideri oldu!28 Ekim üniversiteler yarım gün mü? - Haberler28 Ekim üniversiteler yarım gün mü?2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı? - Haberler2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...