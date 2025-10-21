Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kreş skandalında yeni gelişme! Edirne'de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı

Kreş skandalında yeni gelişme! Edirne'de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de 3 yaşındaki öğrencisini ısırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen çocuk bakıcısı N.D. tutuklandı. Bakıcı, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık oluştu. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yapmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kreşte çalışan çocuk bakıcısı N.D. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Öperken olduğunu iddia etmişti: Edirne'de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı - 1. Resim

N.D, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

"ÇOCUĞUM TRAVMA GEÇİRDİ"

Baba Y.E, yaşadıkları olayın çok üzücü olduğunu ve ailecek etkilendiklerini söyledi. Çocuğunun 10 gün önce başladığı kreşte bu olayı yaşamasının daha acı olduğunu belirten Y.E, şunları kaydetti:

"Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık. Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı. Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli. Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum travma geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın."

Öperken olduğunu iddia etmişti: Edirne'de öğrencisini ısıran öğretmen tutuklandı - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, dün kızını kreşten almaya giden Y.E, kızının ağladığını fark etmişti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini görmüştü.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.E, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreşte grup sorumlusu olarak görev yapan çocuk bakıcısı N.D'den şikayetçi olmuştu.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşte inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

