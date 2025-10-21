Bloomberg tarih verdi! Türkiye, 10 milyar euroluk jet pazarlığında son düzlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan 3 günlük Körfez turuna başladı.

Programın ilk durağı Kuveyt olurken, temaslarda Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Arap ülkelerinin yeniden inşa sürecine katkısı ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

BLOOMBERG: ERDOĞAN, KATAR'DAN 24 İKİNCİ EL EUROFİGHTER ALIMI İÇİN GÖRÜŞECEK

Bloomberg’in haberine göre Erdoğan, tur kapsamında Çarşamba günü Doha’yı ziyaret edecek ve burada 24 adet kullanılmış Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için Katar’la masaya oturacak.

Haberde, İngiltere’nin arabuluculuğunda yürütülen süreçte Tranche 3A tipi jetlerin Türkiye’ye devri için görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Ankara ayrıca 16 adet yeni Tranche 4 jetin alımıyla da ilgileniyor.

TÜRKİYE, HAVA GÜCÜNÜ AVRUPA İLE GÜÇLENDİRİYOR

NATO üyesi Türkiye, dünyada en büyük ikinci F-16 operatörü konumunda. Ancak ABD’den yeni F-16 teslimatlarının 2030’dan önce gerçekleşmemesi bekleniyor.

Bu nedenle Ankara, Avrupa ile savunma ilişkilerini derinleştirme kararı aldı ve Eurofighter filosunun ilk teslimatlarının 2026 başında başlaması hedefleniyor.

Kaynaklara göre anlaşmanın maliyeti 10 milyar avroyu bulabilir ve uçaklar Meteor havadan havaya füzeleriyle birlikte alınacak.

ALMANYA: TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNDE KISITLAMA YOK

Eurofighter konsorsiyumu; İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’dan oluşuyor.

Temmuz ayında Türkiye ile ön anlaşma imzalanmasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara’ya yaptığı ziyarette şu ifadeyi kullandı:

“Almanya’nın bakış açısından herhangi bir kısıtlama yok. NATO ortağımızla iş birliği yapmazsak, kiminle yapacağız?”

GAZZE DİPLOMASİSİ VE SAVUNMA HAMLELERİ AYNI TURDA

Erdoğan’ın Körfez turu, yalnızca diplomatik değil aynı zamanda savunma sanayii açısından da stratejik öneme sahip.

Katar ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği, son yıllarda TB2 SİHA’lar, deniz üsleri ve ortak tatbikatlarla güçlenmişti.

Yeni Eurofighter anlaşmasıyla Ankara’nın hem hava gücü kapasitesini artırması hem de Avrupa ile savunma bağlarını derinleştirmesi bekleniyor.