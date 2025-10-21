Okan Buruk'tan Bodo/Glimt maçı öncesi uyarı: Herkes Liverpool karşısında sıfır yazıyordu

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecekleri maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibi önemsediklerini vurgulayan Galatasaray'ın teknik patronu, "Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma" şeklinde konuştu.

"KAZANMASANIZ BİLE DÜNYANIN SONU OLMUYOR"

"Bazen her şeyi kağıt üzerinde düşünüyorsunuz, biz bunu yapmıyoruz. İnsanlar 'Şuradan 3 alırız, buradan bir puan alırız' diyor. Liverpool maçında kimse Galatasaray'a 3 puan yazmıyordu, sıfır yazıyordu. Kazanmak çok değerli, yeni formatta özellikle daha da değerli. Hedeflerimize ulaşmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. İki takım için kazanamasanız bile dünyanın sonu olmuyor. Kazandığınızda da bir yere gitmeyi garantilemiyorsunuz ama çok büyük bir avantaj oluyor."

"İLKAY HAYALİNİ YAŞIYOR"

"İlkay Gündoğan kısa sürede takıma adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere. Burada olmak onun için çok farklı. Hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."

"2020'DEN BERİ TAKİP EDİYORUM"

"Bodo Glimt'i 2020 yılından bu yana takip ediyorum. Yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak. Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli. Rakiplerin bazıları için bu atmosfer zor oluyor, bazıları ise böyle ortamda oynamaktan zevk alıyor. Maçta neler olacağını göreceğiz."

"HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLI"

"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk 3 maçı kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."

"SINGO EN AZ İKİ HAFTA YOK"

"Wilfried Singo'nun en az iki haftası daha var. Singo'yu erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız."

"TOPA SAHİP OLMAYI BİLEN BİR TAKIM"

"Bodo Glimt, Beşiktaş ile 3 maç oynadı, onu hatırlıyoruz. Kendi sahalarında sentetik çim avantajları var ve orada daha etkililer. Deplasmanda da oyun mantalitelerini değiştirmiyorlar. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve topa sahip olmayı bilen bir takım. Oynayan takım, Bodo bir savunmacı takım değil.Atak yapmayı seviyorlar.11 kişi ile iyi savunmaya yapmaya da çalışıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçta beraberlikleri var. Gol atmaya ve gol yemeye çok açık bir takım. Şampiyonlar Ligi maçlarında her takım zorluk çıkartmaya çalışacak. Buraya iyi takımlar katılıyor. Rakibimizi önemsiyoruz."