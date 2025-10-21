Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde yapılan yerel seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Bir seçmen, pusulaya 'Osimhen 45' yazarak, oyunu sembolik olarak Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’e verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede gündeme oturdu.

Galatasaray'ın bonservisine 75 milyon euro ödediği dünyaca ünlü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu kez yeşil sahalar dışında, Kuzey Makedonya'da gerçekleşen yerel seçimler ile adından söz ettirdi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı - 1. Resim

SEÇİMDE 'OSIMHEN 45' OYU

Vardarpress’in haberine göre; Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde oy kullanan bir seçmen, pusulaya 'Osimhen 45' yazarak, tercihini sembolik olarak Galatasaray’ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusundan yana kullandı.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı - 2. Resim

Söz konusu görüntü, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından bu mizahi tercihe beğeni ve yorum yağdı.

Araçtaki kan izleri ekipleri harekete geçirdi! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
