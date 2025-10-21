Sosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı
Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde yapılan yerel seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Bir seçmen, pusulaya 'Osimhen 45' yazarak, oyunu sembolik olarak Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’e verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede gündeme oturdu.
Galatasaray'ın bonservisine 75 milyon euro ödediği dünyaca ünlü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu kez yeşil sahalar dışında, Kuzey Makedonya'da gerçekleşen yerel seçimler ile adından söz ettirdi.
SEÇİMDE 'OSIMHEN 45' OYU
Vardarpress’in haberine göre; Kuzey Makedonya'nın Gostivar kentinde oy kullanan bir seçmen, pusulaya 'Osimhen 45' yazarak, tercihini sembolik olarak Galatasaray’ın 26 yaşındaki yıldız futbolcusundan yana kullandı.
Söz konusu görüntü, sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler tarafından bu mizahi tercihe beğeni ve yorum yağdı.
