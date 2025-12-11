Sıkı para politikasının etkilerinin sürdüğüne işaret eden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kredi musluklarının açılması ve finansman maliyetlerinin makul seviyelere gelmesi için 2026’nın ikinci yarısını işaret etti.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele programı piyasaları şekillendirmeye devam ederken, iş dünyasının en önemli gündem maddesi olan krediye erişimi kolaylaştıracak kritik faiz kararı bugün alınacak. Daha önce dile getirdikleri 100-150 baz puanlık faiz indirim marjı görüşünü koruduğunu ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, mevcut ekonomik konjonktürde kredi kanallarının yakın vadede açılmasının ise zorluğuna işaret etti.

“Altın Gençler” ödül töreni sonrasında ekonomideki son gelişmeleri yorumlayan Aran “2026 ilk yarısında kredi musluklarının çok açılmasını beklemiyorum çünkü henüz mevcut olan enflasyonla mücadele programında kritik eşiği geçemedik” dedi. Sıkı para politikasının kredi fiyatlamaları üzerindeki baskısının bir süre daha hissedileceğini vurgulayan Aran “Kredi büyümesine dair kısıtların, özellikle de kredinin fiyatlaması üzerindeki baskının devam edeceği 6 ay daha yaşayacağız” diye konuştu. Finansman maliyetlerinde gözle görülür bir düşüş için gelecek yılın ortasını işaret eden Aran “Kredi kısıtlarının gevşemesi, krediye erişimin daha ucuzlaması ve daha makul hâle gelmesi konusunu ancak 2026 ikinci yarısında konuşabiliriz” ifadelerini kullandı.

SORUNLU ALACAK %4-4,5’E ÇIKABİLİR

Yılbaşında yüzde 2’ler seviyesinde olan sorunlu alacak oranının yıl sonunda yüzde 3 civarına, önümüzdeki yıl sonunda ise yüzde 4-4,5 bandına gelebileceğini öngören Aran, iş dünyasının gündemindeki enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin de bu sistemin şirket kârlılıklarını daha gerçekçi kıldığını, ancak bilançolarda hızlı bir bozulmayı da beraberinde getirdiğini kaydetti ve ekledi: Enflasyon muhasebesinden çıkılması için son yıl enflasyonun yüzde 10 ve altında olması gerekiyor. Şu anda o şartlar oluşmadığı için normal şartlarda ilave bir yasal düzenleme olmazsa enflasyon muhasebesinin 2026’da devam etmesi beklenir.

ENFLASYONDA GÜVENİN FORMÜLÜ

TÜİK’in enflasyon sepetindeki ağırlık değişimlerinin güvenilirliği artırması için vatandaşın hissettiği ile örtüşmesi gerektiğine vurgu yapan Aran “İnsanların artık açıklanan enflasyonla gerçek hayatında hissettikleri enflasyon arasında bir ilişki kurabilmeleri gerekir. Yüksek enflasyon hissettiğinde enflasyonun da yüksek çıkması, düştüğünü düşündüklerinde enflasyonun da düşmesi gibi. Eğer bu bağ güçlenirse güven artar” dedi.

İŞ’TEN ‘ALTIN GENÇLER’E ÖDÜL

Türkiye İş Bankasının üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik olarak 1971’de başlattığı ‘Altın Gençler’ geleneğiyle 54 yılda 4.000’e yakın genç ödüllendirildi.

Bu yıl Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden ‘Altın Gençler’, ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın elinden aldı. Aran, Altın Gençler töreninin yarım asrı aşan bir gelenek hâline geldiğine işaret ederek “Keşke ülkemizde başarı kültürü; akademide, bilimde, eğitim-öğretim alanında başarıyı kutlama kültürü yaygınlaşsa ve gençlerimiz bununla motive olsa” dedi. YKS’de ilk 30’a girerek Altın Genç olan 102 öğrenciye başarı plaketi, 30 bin TL para ödülü ve Avrupa’da trenle seyahat imkânı sağlayan InterRail Global Pass bileti verildi.

