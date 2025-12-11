Gece yarısı Konya’da meydana gelen deprem sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir Sındırgı’daki sarsıntılar da son depremler listesinde yer aldı.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Konya sallandı, ufak şiddetli deprem yere yakın olması sebebi ile kuvvetli hissedildi. Balıkesir Sındırgı'da da artçı sarsıntılar gece boyu sürdü. AFAD'ın son depremler listesinde detaylar yer aldı.

KONYA'DA DEPREM

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Konya'nın Kulu ilçesinde saat 03:02 sularında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı hissedildi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir durum yaşanmadı.

SINDIRGI SALLANIYOR

Öte yandan sismik hareketliliği devam ettiği Balıkesir Sındırgı'daki artçılar dikkat çekiyor. Dakika dakika tüm sarsıntılar AFAD'ın son depremler listesinde yer alıyor.

AFAD son dakika olarak duyurdu, Balıkesir'de yine deprem oldu! - 3. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası