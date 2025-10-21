Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçına ilginç önlem! 'Kulak tıkacı takacağız'

Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olduktan sonra taraftarı önünde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 deviren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak.

RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı kritik mücedele öncesi Norveç ekibinden Fredrik Björkan, İstanbul'da yaşanacak maç atmosferi için sabırsızlandığını ve böylesine bir deneyim için önlem alacaklarını söyledi.

"BU TAMAMEN ÇILGINCA"

Liverpool maçındaki atmosfere dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu tamamen çılgınca. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Galatasaraylıların bize de aynısını yapıp yapmayacağını heyecanla bekliyoruz. En azından bunun olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uyurken kulak tıkacı takacağız. Uyumaya çalışacağız ama bu biraz zor olabilir. Böyle bir şey yaşayınca performansınız prensipte düşmez, hemen ardından uyuyabilirseniz pek bir zararı olmaz" ifadelerini kullandı.

"SESİN NE KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU DUYMUŞTUK"

Farklı bir ortamda oynayacaklarının bilincinde olduklarını dile getiren Björkan, "Bu futbolun kesinlikle ilginç bir yanı. Galatasaray'ın stadyumunda sesin ne kadar yüksek olabileceğini daha önce duymuştuk. Sanırım alıştığımızın dışında bir atmosferde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne çok iyi savaştık. Özellikle Tottenham ile oynadığımız maçta harikaydık, kazanamamış olmamız biraz üzücü. Tüm sonbahar boyunca çok eğlenceli maçlar oynayacağız" şeklinde konuştu.