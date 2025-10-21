Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump-Albanese görüşmesinde tansiyon yükseldi! "Ben de seni sevmiyorum"

Trump-Albanese görüşmesinde tansiyon yükseldi! "Ben de seni sevmiyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump-Albanese görüşmesinde tansiyon yükseldi! &quot;Ben de seni sevmiyorum&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün, Beyaz Saray’da gerçekleşen Trump ile Avustralya Başbakanı Albanese’in görüşmesinde tansiyon yükseldi. Düzenlenen basın toplantısında Washington Büyükelçisi Kevin Rudd’un geçmişteki eleştirileri gündeme gelirken Trump, "Senden hoşlanmıyorum ve muhtemelen asla hoşlanmayacağım" diyerek çıkıştı. Toplantının sonunda ise Rudd'un Trump'tan özür dilediği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avustralya'nın Washington Büyükelçisi Kevin Rudd’un geçmişteki sert eleştirileri nedeniyle tansiyon yükseldi. 

Trump-Albanese görüşmesinde tansiyon yükseldi! "Ben de seni sevmiyorum" - 1. Resim

RUDD'UN GEÇMİŞTEKİ PAYLAŞIMINI ANIMSATTI

Avustralyalı bir muhabir, Trump'a Albanese hükümeti hakkında ne düşündüğünü sordu. Trump, "Rudd hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Eğer kötü bir şey söylediyse belki özür dilemek ister" cevabını verdi. Ardından Albanese'e dönen Trump, ''O hala sizinle mi çalışıyor?'' diye sordu.

Rudd 2020 yılında Trump için, 'tarihin en yıkıcı başkanı' yorumunu yapmıştı. Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle yapılan paylaşım silinmiş, bunun başkanlık makamına saygı nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

"GÖREVE GELMEDEN ÖNCE YAPMIŞTIM"

Trump'ın sorusu üzerine açıklama yapan Rudd, "Bu yorumları göreve gelmeden önce yapmıştım Sayın Başkan" dedi.

Trump-Albanese görüşmesinde tansiyon yükseldi! "Ben de seni sevmiyorum" - 2. Resim

"BEN DE SENİ SEVMİYORUM"

Rudd'un cevabı üzerine Trump "Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim." diye konuştu. Bunun üzerine odayı kahkahalar doldurdu. Albanese de güldü.

TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın mensupları salondan çıkarken, Rudd’un Trump’a doğru eğilip özür dilediği görüldü. Avustralya kaynaklarına göre Trump, "Affedildin" diye karşılık verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump kendi istihbaratını kurdu! Hedefinde muhalifler var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump kendi istihbaratını kurdu! Hedefinde muhalifler var - DünyaTrump kendi istihbaratını kurdu!Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldı - DünyaNetanyahu Türkiye’yi hedef aldı!30 yıllık yasak kalktı! Aliyev düğmeye bastı - Dünya30 yıllık yasak kalktı!Binlerce yıllık sır yok oluyor! Tutankhamun’un mezarına ne oldu? - DünyaArkeologlar şoke oldu! Binlerce yıllık sır yok oluyorİsrailli yerleşimcinin zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırmasına tepki yağdı! - DünyaFilistin'deki görüntülere tepki yağdı!30 bin İsrailli askerin kimliği deşifre oldu! İşte Gazze soykırımının gizli listesi - Dünya30 bin İsrailli askerin kimliği ifşa oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...