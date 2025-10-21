Trump-Albanese görüşmesinde tansiyon yükseldi! "Ben de seni sevmiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avustralya'nın Washington Büyükelçisi Kevin Rudd’un geçmişteki sert eleştirileri nedeniyle tansiyon yükseldi.

RUDD'UN GEÇMİŞTEKİ PAYLAŞIMINI ANIMSATTI

Avustralyalı bir muhabir, Trump'a Albanese hükümeti hakkında ne düşündüğünü sordu. Trump, "Rudd hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Eğer kötü bir şey söylediyse belki özür dilemek ister" cevabını verdi. Ardından Albanese'e dönen Trump, ''O hala sizinle mi çalışıyor?'' diye sordu.

Rudd 2020 yılında Trump için, 'tarihin en yıkıcı başkanı' yorumunu yapmıştı. Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle yapılan paylaşım silinmiş, bunun başkanlık makamına saygı nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

"GÖREVE GELMEDEN ÖNCE YAPMIŞTIM"

Trump'ın sorusu üzerine açıklama yapan Rudd, "Bu yorumları göreve gelmeden önce yapmıştım Sayın Başkan" dedi.

"BEN DE SENİ SEVMİYORUM"

Rudd'un cevabı üzerine Trump "Ben de seni sevmiyorum, muhtemelen hiç sevmeyeceğim." diye konuştu. Bunun üzerine odayı kahkahalar doldurdu. Albanese de güldü.

TRUMP'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın mensupları salondan çıkarken, Rudd’un Trump’a doğru eğilip özür dilediği görüldü. Avustralya kaynaklarına göre Trump, "Affedildin" diye karşılık verdi.