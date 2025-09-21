Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi? Yeni sezon açıklaması geldi!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi merak edilirken detaylar netlik kazandı. Dizinin hayranları, Miray Daner’in Zeynep karakteriyle vedasının ardından dizinin Halo adıyla devam edeceği haberini beklerken, kanal ve yapım ekibi sürpriz bir açıklama yaptı!

Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi sorgulanırken yeni sezon için bekleyiş sürüyordu. Başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in paylaştığı Hudutsuz Sevda, iki sezon boyunca aksiyonlu hikayesi ve renkli oyuncu kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmişti.

HUDUTSUZ SEVDA BİTTİ Mİ?

NOW ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, Miray Daner’in ayrılığı sonrası büyük bir değişim sürecine girdi. İkinci sezonu tamamlayan ve sezon finaliyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizi, üçüncü sezon öncesi beklenmedik bir şekilde yayından kaldırıldı. 

 

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPTI?

Hudutsuz Sevda Mayıs ayında 63. bölümüyle sezon finali yaptı. Final dizinin üçüncü sezona devam etmesi beklenirken gerçekleşti. Miray Daner’in canlandırdığı Zeynep karakterinin ölümü, senaryo planlarında değişikliklere neden oldu.

HUDUTSUZ SEVDA İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sezon finali sonrası yapılması planlanan Halo versiyonu, son anda iptal edildi. NOW TV ve yapım şirketi Medyapım, Hudutsuz Sevda’yı devam ettirmek yerine tamamen yeni bir proje olan "Yeraltı" dizisine odaklanma kararı aldı.

İlk senaryo tamamlanmış ve Yeraltı dizisinde başrol için Deniz Can Aktaş ile oyuncu görüşmeleri başlatılmış durumda. Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon başlamadan resmi olarak iptal edilmiş oldu.

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hudutsuz Sevda dizisinin üçüncü sezonunun başlaması planlanıyorken dizi iptal edildiği için yeni bir başlangıç tarihi olmayacak. Halo adıyla devam etmesi düşünülen proje rafa kaldırıldı.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezonu için resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. İzleyicilerin beklediği Halo versiyonu yerine, yapımcı ve senarist ekip "Yeraltı" isimli yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor.

Yeni dizinin detayları henüz paylaşılmadı.

