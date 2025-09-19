Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor

Ünlü oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık arkadaşıyla mahkemelik oldu. Son dakika haberin detayları merak konusu oldu. Emre Bulut hakkındaki iddialar dikkat çekti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında dava açıldı, hatta hapsi isteniyor. Peki Emre Bulut ne ile suçlanıyor? Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynuyor? diye de araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

EMRE BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Emre Bulut 15 Kasım 1992'de İstanbul'da doğmuştur. 33 yaşındadır. Aslen nereli olduğuna dair internet aramalarında net bir bilgi yoktur.

EMRE BULUT NE İŞ YAPAR?

183 cm boyunda ve 74 kg ağırlığındaki Emre Bulut oyuncu ve sanat yönetmenidir.

EMRE BULUT NE İLE SUÇLANIYOR?

Emre Bulut'un Tokat'ta bir hastanede çalışan 15 yıllık arkadaşı A.U. (41) arasında yaşananlar konuşuldu. İddialara göre ünlü oyuncu, komiser olduğunu söyleyip sahte polis rozeti göstererek, Amasya'ya gitmek arkadaşından geçici olarak aracını istedi. Aracını veren A.U. uzun süre arkadaşını bekledi. Emre Bulut'u aradığı halde ulaşamayınca da soluğu savcılıkta aldı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Bulut hakkında dava açıldı. Sabah gazetesinin haberine göre; ünlü oyuncu için "güveni kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

EMRE BULUT HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Emre Bulut birçok başarılı yapımda yer almıştır. Emre Bulut, ilk oyunculuk deneyimine 2016 senesinde ‘Kış Güneşi’ dizisiyle adım atmıştır. Seven Ne Yapmaz, Vatanım Sensin, İblis, Kızım, Elimi Bırakma, Afili Aşk, Hekimoğlu, Menajerimi Ara, Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi, Hudutsuz Sevda gibi birçok dizi ve filmde dikkat çeken roller almıştır.

Rol Aldığı Film ve Dizilerden bazıları şu şekildedir;

Hudutsuz Sevda (Turan, TV Dizisi 2023)

Sipahi: Vatan İçin Her Yerde (Cem, TV Dizisi 2022)

Komutan (Teğmen Yaman Solak, Sinema Filmi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Afşin Alp, TV Dizisi 2021-2022)

Hekimoğlu (Berk, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Osman, TV Dizisi 2021)

Afili Aşk (Ömer, TV Dizisi 2020)

Elimi Bırakma (Ersoy, TV Dizisi 2019-2020)

Kızım (TV Dizisi 2019)

Vatanım Sensin (TV Dizisi 2018)

Seven Ne Yapmaz (Hikmet, TV Dizisi 2017)

Kış Güneşi (Burak, TV Dizisi 2016)