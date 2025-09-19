Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor

Güncelleme:
Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor
Haberler Haberleri

15 yıllık arkadaşına kendisini komiser olarak tanıttığı ve sahte polis rozeti gösterip aracını aldığı iddia edilen Emre Bulut internette şu sıralar en çok aranan isimlerden oldu. Yer aldığı projelerdeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu bu defa hakkındaki suçlamalar ile gündem oldu. Peki Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Ne ile suçlanıyor, olayın aslı ne? İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Emre Bulut, 15 yıllık arkadaşıyla mahkemelik oldu. Son dakika haberin detayları merak konusu oldu. Emre Bulut hakkındaki iddialar dikkat çekti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında dava açıldı, hatta hapsi isteniyor. Peki Emre Bulut ne ile suçlanıyor? Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynuyor? diye de araştırılıyor. İşte ayrıntılar... 

Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor - 1. Resim

EMRE BULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Emre Bulut 15 Kasım 1992'de İstanbul'da doğmuştur. 33 yaşındadır. Aslen nereli olduğuna dair internet aramalarında net bir bilgi yoktur. 

Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor - 2. Resim

EMRE BULUT NE İŞ YAPAR?

183 cm boyunda ve 74 kg ağırlığındaki Emre Bulut oyuncu ve sanat yönetmenidir. 

Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor - 3. Resim

EMRE BULUT NE İLE SUÇLANIYOR?

Emre Bulut'un Tokat'ta bir hastanede çalışan 15 yıllık arkadaşı A.U. (41) arasında yaşananlar konuşuldu. İddialara göre ünlü oyuncu, komiser olduğunu söyleyip sahte polis rozeti göstererek, Amasya'ya gitmek arkadaşından geçici olarak aracını istedi. Aracını veren A.U. uzun süre arkadaşını bekledi. Emre Bulut'u aradığı halde ulaşamayınca da soluğu savcılıkta aldı.  Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Bulut hakkında dava açıldı. Sabah gazetesinin haberine göre; ünlü oyuncu için "güveni kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor - 3. Resim

EMRE BULUT HANGİ DİZİDE OYNUYOR?

Emre Bulut birçok başarılı yapımda yer almıştır.  Emre Bulut, ilk oyunculuk deneyimine 2016 senesinde ‘Kış Güneşi’ dizisiyle adım atmıştır. Seven Ne Yapmaz, Vatanım Sensin, İblis, Kızım, Elimi Bırakma, Afili Aşk, Hekimoğlu, Menajerimi Ara, Alparslan: Büyük Selçuklu, Sipahi, Hudutsuz Sevda gibi birçok dizi ve filmde dikkat çeken roller almıştır.  

Rol Aldığı Film ve Dizilerden bazıları şu şekildedir;

Hudutsuz Sevda (Turan, TV Dizisi 2023)

Sipahi: Vatan İçin Her Yerde (Cem, TV Dizisi 2022)

Komutan (Teğmen Yaman Solak, Sinema Filmi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Afşin Alp, TV Dizisi 2021-2022) 

Hekimoğlu (Berk, TV Dizisi 2021)

Menajerimi Ara (Osman, TV Dizisi 2021)

Afili Aşk (Ömer, TV Dizisi 2020)

Elimi Bırakma (Ersoy, TV Dizisi 2019-2020)

Kızım (TV Dizisi 2019) 

Vatanım Sensin (TV Dizisi 2018)

Seven Ne Yapmaz (Hikmet, TV Dizisi 2017)

Kış Güneşi (Burak, TV Dizisi 2016)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
