3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi 2025 yılı itibarıyla yeniden Meclis gündemine taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında, birinci dereceye yükselen memurların ek göstergeden faydalanması için hazırlıklar devam ediyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis gündemine alınmasıyla ilgili sürecin torba yasa kapsamında hız kazanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada birinci dereceye yükselen devlet memurlarının ek gösterge düzenlemesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini duyurmuştu. Düzenlemenin TBMM’de görüşülüp kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Torba yasanın tamamının Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek göstergeye dair takvimin netleşeceği değerlendiriliyor. Ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle özellikle öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idari personel dahil birçok meslek grubunun hem maaşlarında hem de emekli ikramiyelerinde artış yaşanacak

1. DERECE MEMURA 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

1.dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Bakan Işıkhan’ın açıklamaları doğrultusunda 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve birinci dereceye ulaşan tüm memurların yararlanmasının hedeflendiği görülüyor. Çalışma tamamlandığında yaklaşık milyonlarca kamu çalışanı doğrudan etkilenecek.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni düzenlemenin birinci dereceye ulaşan memurları kapsaması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi başta olmak üzere birçok kamu personeli düzenlemeden yararlanacak.