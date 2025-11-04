Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 Kasım Sinop su kesintisi sorgulama! Sinop'un hangi ilçelerinde sular kesilecek, saat kaçta?

Son dakika Sinop'ta su kesintisine dair güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Sinop’ta ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi gerçekleşiyor. Peki, Sinop'un hangi ilçelerinde sular kesilecek, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Bugün 4 Kasım Salı sabahı Sinop merkezde başlayan su kesintisi, özellikle 19 Mayıs/Yörükler Mahallesi ve çevresini etkilemektedir. Bölgede yaşayan vatandaşlar su kesintisine dair detaylı bir bilgi almak istiyor.

SİNOP'UN HANGİ İLÇELERİNDE SULAR KESİLECEK, SAAT KAÇTA?

Bugün 4 Kasım Salı günü, sabah 08.00 itibarıyla başlayan kesinti, 19 Mayıs / Yörükler Mahallesi başta olmak üzere bazı ilçelerde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre kesintinin sebebi, Sinop Gazi Caddesi üzerindeki ana isale hattında arıza meydana geldi. Belediye ekipleri arızayı gidermek için hızla çalışmalara başladı. Yetililer, arızanın en kısa süre içinde giderilmesinde çaba gösterirken, su akışının 11.00 civarında normale dönmesi bekleniyor.

Su kesintisinden etkilenen vatadanların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemlerin alınması tavsiye ediliyor.

