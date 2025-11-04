Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü: Umut verici gelişme

FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü: Umut verici gelişme

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FIFA&#039;dan İran&#039;ın &#039;kadın taraftar&#039; kararına övgü: Umut verici gelişme
FIFA, İran, Futbol, Gianni Infantino, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'da statlara kadın taraftarların alınmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Infantino, "İran Hazfi Kupası mücadelesine kadınların ve kızların katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum" mesajını paylaştı.

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın bir numaralı imsi Gianni Infantino, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. FIFA Başkanı, "İran Hazfi Kupası'nda Nassaji Mazandaran ile Shahid Ghandi Yazd arasında 1 Kasım'da Meşhed'deki İmam Rıza Stadı'nda oynanan maçta kadınların ve kızların katılımını öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Bu, geçen aralık ayında İsfahan'daki Nakş-ı Cihan Stadı'nda oynanan ve 45 bin kadın ve kız çocuğunun katıldığı İran 1'inci Lig maçının ve 2023'te 3 bin kadın ve kız çocuğunun statta bulunduğu Tahran derbisinin ardından umut verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü: Umut verici gelişme - 1. Resim

"FUTBOL HERKESE AİT"

Futbolu daha küresel ve erişilebilir kılmak istediklerini belirten Infantino, "FIFA'nın vizyonu, futbolu dünyanın her yerindeki herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmaktır. Çünkü oyunumuz, onu deneyimlemek isteyen herkese aittir. Futbolu daha da küresel hale getirmek için dünya genelindeki ilgili makamlarla diyaloğumuzu ve çabalarımızı sürdürürken, bu gelişmelerin olumlu yönde devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

FIFA'dan İran'ın 'kadın taraftar' kararına övgü: Umut verici gelişme - 2. Resim

Öte yandan İran Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

5G’nin babası Türk profesör tarihe geçti! Teknoloji dünyası sadece onu konuşuyorMEB ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Potanın Perileri'nin Dünya Kupası Elemeleri kamp kadrosu - SporPotanın Perileri'nin kamp kadrosu açıklandı11 haftada 9 değişiklik! Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha - Spor11 haftada 9 oldu! Süper Lig'de yaprak dökümü son süratOkan Buruk'un Ajax planı: Yunus Akgün için karar - SporTrabzon maçında sakatlanan Yunus için kararBeşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran Orkun Kökçü'den özür: Hakkınızı helal edin - SporOlaylı derbi sonrası Orkun gelişmesi: Hakkınızı helal edin!Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası! Enkazı kaldırdı, Kanarya kanatlandı - SporFenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası!Beşiktaş'ta Başkan Adalı, Sergen Yalçın'ı çağırdı! Yıldız ismin faydası yok, zararı çok - SporBaşkan Adalı, Sergen Yalçın'ı çağırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...