3 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları...

MasterChef'te eleme gününün ardından dün akşam bir yarışmacı da eleme potasına girdi. Yeni kadrolarla kurulan takımlar arasında vakit kaybetmeden ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlığı kaybeden takım bir kez daha eleme stresi yaşadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı potadan kurtulurken, kalan diğer takım üyeleri ise yaptıkları oylama sonucunda haftanın yeni eleme adayı belirledi. Mutfaktaki gerginlik artarken, eleme potasına giden kritik isimlerin kimler olduğu merak edilip araştırılıyor.

3 KASIM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım'da, eleme stresi doruk noktasına ulaştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak kendini güvene alan isim olan Muratcan, potaya gönderdiği ilk isim Gizem oldu.

Heyecan ve gerginliğin had safhada olduğu gecede, ikinci adayı belirlemek üzere takım içinde eleme oylaması yapıldı. Bu kritik süreç sonucunda MasterChef'te haftanın ikici eleme adayı Çağlar oldu. Bu kapsamda, 3 Kasım gecesinin sonunda eleme potasına giren isimler Çağlar ve Gizem oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Furkan (Takım Kaptanı)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Takım Kaptanı)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış