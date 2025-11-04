Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 3 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları...

3 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 Kasım MasterChef&#039;te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef&#039;te haftanın ilk eleme adayları...
MasterChef, Türkiye, Eleme, Adaylar, Gizem, Çağlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye, tüm hızıyla heyecana devam ediyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde, haftanın ilk eleme oyunu heyecanı yaşandı. Peki, 3 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte ilk eleme adayları ve tüm ayrıntılar...

MasterChef'te eleme gününün ardından dün akşam bir yarışmacı da eleme potasına girdi. Yeni kadrolarla kurulan takımlar arasında vakit kaybetmeden ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlığı kaybeden takım bir kez daha eleme stresi yaşadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı potadan kurtulurken, kalan diğer takım üyeleri ise yaptıkları oylama sonucunda haftanın yeni eleme adayı belirledi. Mutfaktaki gerginlik artarken, eleme potasına giden kritik isimlerin kimler olduğu merak edilip araştırılıyor. 

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

3 KASIM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün gece dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım'da, eleme stresi doruk noktasına ulaştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanarak kendini güvene alan isim olan Muratcan, potaya gönderdiği ilk isim Gizem oldu. 

Heyecan ve gerginliğin had safhada olduğu gecede, ikinci adayı belirlemek üzere takım içinde eleme oylaması yapıldı. Bu kritik süreç sonucunda MasterChef'te haftanın ikici eleme adayı Çağlar oldu. Bu kapsamda, 3 Kasım gecesinin sonunda eleme potasına giren isimler Çağlar ve Gizem oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU (1. VE 2. ADAY) 3 Kasım 2025 Pazartesi- Son bölüm | Dün akşam MasterChef potaya kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı İşte MasterChefte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Furkan (Takım Kaptanı)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

3 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları... - 3. Resim

KIRMIZI TAKIM

Eylül (Takım Kaptanı)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli olduIğdır’da akılalmaz görüntü! Eli sopalı şahıslar okul basıp öğrenci dövdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MEB ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli oldu - HaberlerMEB ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli olduHudutsuz Sevda ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Dizi ile ilgili karar netleşti! - HaberlerHudutsuz Sevda ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? Dizi ile ilgili karar netleşti!Uzak Şehir 37.bölümde neler olacak? Ecmel ile Alya karşı karşıya! - HaberlerUzak Şehir 37.bölümde neler olacak? Ecmel ile Alya karşı karşıya!Yunus Akgün sakat mı, Ajax maçında yok mu? AJAX GS maçı öncesi gözler kilit isimlerde! - HaberlerYunus Akgün sakat mı, Ajax maçında yok mu? AJAX GS maçı öncesi gözler kilit isimlerde!3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor - Haberler3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Son dakika gelişmeleri takip ediliyor4 Kasım Sinop su kesintisi sorgulama! Sinop'un hangi ilçelerinde sular kesilecek, saat kaçta? - Haberler4 Kasım Sinop su kesintisi sorgulama! Sinop'un hangi ilçelerinde sular kesilecek, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...