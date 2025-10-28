MasterChef’te tansiyon tavan yaptı! Çağatay’dan Sezer’e “Bir patlatırım, çakarım seni yere!” çıkışı

MasterChef 2025, yeni haftaya yüksek tempolu bir bölümle başladı. 27 Ekim akşamı ekrana gelen son bölümde, Onur’un kaptanlığını yaptığı mavi takım ile Mert’in liderliğindeki kırmızı takım ilk kez karşı karşıya geldi. Haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar bu kez Kore mutfağından lezzetler hazırladı.

KIRMIZI TAKIM HAFTANIN İLK GALİBİ OLDU

Şef Kim Jin Chul’un konuk olduğu yarışmada, takımlar sekiz farklı Kore yemeği hazırladı. Zorlu mücadele sonunda kazanan taraf, Mert’in kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Ancak yarışma sırasında ve kulis arkasında tansiyon zaman zaman yükseldi.

GİZEM VE SEZER ARASINDA “EKMEK” TARTIŞMASI

Tadım aşamasında “Gilgeri Toast” adlı yemeği hazırlayan Sezer, aynı tabağı çıkaran Gizem’in kullandığı ekmekle ilgili yorumda bulundu. Sezer’in, Gizem’in hazırladığı ekmeğe “somun ekmek” demesi üzerine Gizem tepki gösterdi.

“Bunu sana defalarca söyledim, her seferinde kibarca uyardım. Kendi tabağınla ilgilen” diyen Gizem’e karşılık olarak Sezer, “Biz seninle böyle atışıyoruz. İstemiyorsan yapmam ama sen de bana böyle konuştuğunda ben de cevap veririm” ifadelerini kullandı.

ÇAĞATAY’DAN SERT ÇIKIŞ: BİR PATLATIRIM, ÇAKARIM SENİ YERE

İkilinin tartışması sürerken, araya giren Çağatay’ın sözleri stüdyoda gerginliğe yol açtı. “Ben Barış’a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere” diyen Çağatay, Sezer’in üzerine yürüdü. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle tansiyon daha fazla yükselmeden kontrol altına alındı.

Sezer ise, “Sen kime konuşuyorsun? Hayırdır yani?” diyerek tepki gösterdi.

ÖZRÜ GECİKMEDİ

Yaşanan olayın ardından stüdyoya dönen Çağatay, Sezer’e haksız yere sinirlendiğini belirterek özür diledi. Ancak bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde bu kez Sezer ve Barış arasında gerginlik yaşandı.

Barış, Sezer’in kuliste farklı konuştuğunu ve kendisini tahrik ettiğini iddia ederken, Sezer bu suçlamaları reddetti.

Gecenin sonunda yarışmaya damga vuran bu tartışmalar, sosyal medyada da geniş yankı buldu.