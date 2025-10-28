Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaelispor'un 'bahis' isyanı: Bizi ne kadar alaya almışlar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklamasını değerlendiren Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, "Biz temiz sayfa açmaya çalışırken maalesef bir düdükle bir şehrin, bir camianın kaderiyle oynanıyor. Bizi ne kadar alaya almışlar, bunu gördük" dedi. Durul, sezon sonuna kadar yabancı hakemlerin maçları yönetmesi gerektiğini söyledi.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan 152 hakemin bahis oynadığı açıklamasına ilişkin, kulüp olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

"HAKKIMIZ YENDİ, LİDER OLABİLİRDİK"

Yeşil-siyahlı takımın antrenmanını ziyaret eden Durul, basın mensuplarına, iyi bir kadro ve teknik ekibe sahip olduklarını belirterek, bu süreçte haklarının yenildiğini, 5 maçta kaybettikleri puanları alabilseler lider konumunda olabileceklerini ifade etti.

"BUNDAN SONRA TAVRIMIZ FARKLI OLACAK" 

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının Türk sporunda 'devrim niteliğinde' olduğunu belirten Kocaelispor Başkanı, "Federasyonla sıcağı sıcağına konuştuk. 'Bizim haklarımız yendi, ne yapacağız?' dedik. Bu işin içinde kimler var, işin ucu nereye gidecek bilmiyoruz. Açıkçası bu olayın kapatılmasını istemiyoruz. Bunun içinde futbolcular, yöneticiler, menajerler kim varsa ortaya çıksın. Biz temiz sayfa açmaya çalışırken maalesef bir düdükle bir şehrin, bir camianın kaderiyle oynanıyor. Bizi ne kadar alaya almışlar, bunu gördük. Bundan sonra tavrımız daha farklı olacak" dedi.

Hangi maçlara bahis oynandığının açıklanmasını isteyen Durul, "Federasyonla kulüplerin katıldığı geniş kapsamlı toplantı yapacağız. Umarım bu olayın üstü örtülmez, kısa sürede kapanmaz. Ucunun başka yerlere gitmesinden korkanlar olabilir. Kocaelispor olarak taraftarlarımız ve camiamızla hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Mütevazı davrandık ama bundan sonra mütevazı olmayacağız. Yasalar çerçevesinde atmamız gereken adımları atacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"BU SEZON MAÇLARI YABANCI HAKEMLER YÖNETSİN"

Durul, sürecin kısa sürede çözülebilecek bir konu olmadığını vurgulayarak, "Bence sezon sonuna kadar yabancı hakemlerin maçları yönetmesi ve soruşturmanın devam etmesi gerek. Şu an devam eden bir sistem var, yeniden yıkıp yapmak mümkün değil. Liglerin erteleneceğini düşünmüyorum. Futbol, insanların tutunduğu en önemli şeylerden biri. Bazı hakemlerin değiştirildiği bilgisi bize geldi. Nasıl bir cesaret ki kendi isimleriyle bu işi yapabiliyorlar, şaşırdım, fazlasıyla akıl tutulması" sözlerini sarf etti.

"HAKLARIMIZI YARGI YOLUYLA ARAYACAĞIZ"

Dünya ve Avrupa futbolu karşısında mahcup durumda olduklarını söyleyen Başkan Durul, "Keşke dışarıya karşı saygınlığımızı zedeleyecek bir şeyler olmasaydı. Haklarımızı yargı yoluyla arayacağız. Süreç çok sıcak, mutlaka tutuklamalar ve gözaltılar olacaktır. Ülke futbolu temiz yarınlara çıksın. Kocaelispor olarak almamız gereken her aksiyonu alacağız. Haklarımızı yargıda arayacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Durul, hakemler arasında 'temiz bir sayfa' içerisinde olanlara dokunulmaması gerektiğini belirterek, "Ödül ve ceza disiplin kurulunun vereceği kararlar. Yargı sürecinde bunların hepsi ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

