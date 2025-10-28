Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu
28 Ekim 2025 akşamı televizyonda hangi dizilerin ekrana geleceği merak ediliyor. İşte bu akşamın TV yayın akışı ve yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak diziler...
“Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun cevabı televizyon karşısına geçecek olalar tarafından merak ediyor.
TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında yeni ve popüler diziler izleyiciyle buluşurken, bazı kanallar sinema filmleri ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor. 28 Ekim Salı 2025 TV yayın akışında birçok yapım olacak.
28 EKİM BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Gözleri KaraDeniz, Kanal D'de Güller ve Günahlar, NOW'da Kıskanmak, Show TV'de Bahar, Star'da Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.
28 EKİM 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
28 EKİM 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Eşref Rüya
28 EKİM 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
28 EKİM 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
28 EKİM 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
28 EKİM 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
28 EKİM 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye