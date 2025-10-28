Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
28 Ekim 2025
28 Ekim 2025 akşamı televizyonda hangi dizilerin ekrana geleceği merak ediliyor. İşte bu akşamın TV yayın akışı ve yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak diziler...

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun cevabı televizyon karşısına geçecek olalar tarafından merak ediyor.

TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında yeni ve popüler diziler izleyiciyle buluşurken, bazı kanallar sinema filmleri ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor. 28 Ekim Salı 2025 TV yayın akışında birçok yapım olacak.

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu - 1. Resim

28 EKİM BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Gözleri KaraDeniz, Kanal D'de Güller ve Günahlar, NOW'da Kıskanmak, Show TV'de Bahar, Star'da Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.

Gözleri Karadeniz Rize'ye döndü Karadeniz'in kalbinden yeni kareler geldi - atv

28 EKİM 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI 

16:00 Esra Erol'da 
19:00 ATV Ana Haber 
20:00 Gözleri KaraDeniz 

Güller ve Günahlar İzle - Kanal D ile Dizi İzle

28 EKİM 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

16:45 Arka Sokaklar 
19:00 Kanal D Ana Haber 
20:00 Güller ve Günahlar 
23:15 Eşref Rüya 

Kıskanmak 7. Bölüm 2. Fragmanı

28 EKİM 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

16:30 Kıskanmak 
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 
20:00 Kıskanmak 

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu - 5. Resim

28 EKİM 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 

18:45 Show Ana Haber 
20:00 Bahar 

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu - 6. Resim

28 EKİM 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 

16:15 Söz 
19:00 Star Haber 
20:00 Kral Kaybederse 

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu - 7. Resim

28 EKİM 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

19:00 Ana Haber 
19:55 İddiaların Aksine 
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu - 8. Resim

28 EKİM 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
20:00 MasterChef Türkiye 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

