Bu akşam hangi diziler var? 28 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler belli oldu

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun cevabı televizyon karşısına geçecek olalar tarafından merak ediyor.

TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında yeni ve popüler diziler izleyiciyle buluşurken, bazı kanallar sinema filmleri ve yarışma programlarıyla öne çıkıyor. 28 Ekim Salı 2025 TV yayın akışında birçok yapım olacak.

28 EKİM BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Gözleri KaraDeniz, Kanal D'de Güller ve Günahlar, NOW'da Kıskanmak, Show TV'de Bahar, Star'da Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü yayınlanacak.

28 EKİM 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

28 EKİM 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

23:15 Eşref Rüya

28 EKİM 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

28 EKİM 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

28 EKİM 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

28 EKİM 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

28 EKİM 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye