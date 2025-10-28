"İmkansız" denmişti, Türkiye Ay’a iki araç birden gönderiyor! Dünya basını manşet yaptı

DIŞ HABERLER—Türkiye’nin uzay araştırmalarında tarihi bir adım olarak duyurulan CHERI projesi, aylar sonra yeniden dünya medyasının manşetlerinde.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından geliştirilen iki mikro keşif aracıyla Türkiye, Ay’ın güney kutbuna aynı anda iki rover gönderen ilk ülke olmayı hedefliyor.

Proje, özellikle Çin basını ve uluslararası teknoloji dergilerinde “Türkiye Çin’in tekelini sarsacak” manşetleriyle geniş yer buldu.

GÜNEY KUTBUNA AYNI ANDA İKİ KEŞİF ARACI GÖNDEREN İLK ÜLKE: TÜRKİYE

ODTÜ, Çin’in Chang’e-8 misyonu kapsamında Ay’ın güney kutbunda görev yapacak iki mikro keşif aracını Nisan ayında tanıtmıştı.

Yapay zeka destekli bu araçlar, Türkiye’nin uzay araştırmalarında bağımsız üretim gücünü ortaya koyan en önemli adım olarak görülüyor.

ODTÜ Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri Araştırma Merkezi (ROMER) tarafından geliştirilen CHERI (Challenging Environment Exploration Robot for Intelligence) isimli roverlar, Ay yüzeyinin üç boyutlu haritasını çıkaracak, sıcaklık ve radyasyon ölçümleri yapacak.

Her biri yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olan iki mikro araç, 2028’in sonunda Ay yüzeyine indirilecek.

Başarılı olunması halinde Türkiye, Ay’a keşif aracı indiren 6’ncı ülke, aynı anda iki rover işleten ilk ülke olacak.

DÜNYA MEDYASINDA GENİŞ YANKI

Projeye ilişkin haberler yeniden gündeme taşındı.

Asya merkezli SatellitePro ME, “Türkiye Çin liderliğindeki misyonda Ay’a ikiz mikro gezginler gönderecek” başlığıyla haberi duyurdu.

Army Recognition “Türkiye, Çin-ABD rekabeti ortamında ortak arıyor” ifadelerini kullandı.

"AY'IN GÜNEY KUTBUNDA İKİ ROBOT, BİR İLKİ BAŞARACAK"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Halil Ersin Söken, iki robotun Ay’da eş zamanlı çalışacak ilk araçlar olacağını belirterek, "CHERI rover’ları yapay zeka destekli işlemcilerle donatıldı. Bu sayede kendi rotalarını belirleyip birlikte çalışarak Ay’ın yüzeyini 3 boyutlu haritalandıracak.Bu görev, Ay’ın coğrafyasını anlamak açısından büyük veri sağlayacak.” dedi.

ODTÜ ROMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Mert Ankaralı ise, projenin Türkiye’nin uzayda kalıcı bir oyuncu olmasının önünü açacağını söyledi: "CHERI, Türkiye’nin sadece Ay’da değil, Mars ve asteroit misyonlarında da rol almasının temelini oluşturacak."

TÜRKİYE'NİN UZAY VİZYONUNDA DÖNÜM NOKTASI

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, projenin Türkiye’nin Milli Uzay Programı hedefleriyle tam uyumlu olduğuna değinerek "2028’de Ay yüzeyinde Türkiye’nin varlığını gerçekleştireceğiz. Bu proje, hem uluslararası işbirliği gücümüzü hem de yerli teknolojilerimizi dünyaya gösteren önemli bir kilometre taşı.” dedi.

CHERI projesi, TÜBİTAK UZAY desteğiyle sürdürülürken, Ankara ve Kıbrıs Türk Kampüsü ekipleri de bilimsel yüklerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.