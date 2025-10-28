Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 ekim AVM'ler açık mı? Yarın AVM'lerin hizmet durumu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken vatandaşların merak ettiği konulardan biri de AVM'lerin açık olup olmadığı oldu. Türkiye genelindeki alışveriş merkezlerin hizmet durumu merak konusu haline geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların merak ettiği konulardan biri de AVM'lerin açık olup olmayacağıdır. Bu sene bayram Çarşamba gününe denk geldiği için AVM'ler, çalışma saatleri hakkında duyurularda bulundu.

29 EKİM AVM'LER AÇIK MI?

AVM'ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak. Alışveriş merkezleri, resmî tatil ve hafta sonlarında dahi genellikle kapalı olmaz.

AVM'lerin ziyaret etmeden önce doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gitmeyi planladığınız mağaza ya da AVM'yi arayarak bilgi alınması önemlidir.

29 EKİM'DE AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK 2025?

AVM'lerin 29 Ekim'deki çalışma saatlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Çoğu alışveriş merkezi, normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Alışveriş merkezleri, resmî tatil ve hafta sonlarında dahi genellikle kapılarını ziyaretçilere kapatmamaktadır.

