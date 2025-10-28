Bugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde
Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Salı günü adliyelerin çalışma durumu merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, dava dosyaları, duruşma günleri ve resmi işlemler için adliyelere gitmeyi planlarken, "Bugün adliyeler açık mı?" sorusuna cevap aranıyor.
28 Ekim 2025 Salı günü vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bugün adliyelerin çalışma durumu oldu.
Resmi takvime göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanırken, 28 Ekim ise yarım gün mesai uygulanıyor.
BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI?
28 Ekim yarım gün mesai uygulandığı için adliyeler 13.00'e kadar açık olacaktır. Öğle saatlerinden itibaren ise kapalı olacaktır.
Sabah saatlerinde dava ve duruşma işlemleri devam ederken, öğleden sonra adliyelerde işlem yapılmayacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına evrak teslimi, dava takibi ya da mahkeme işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlamaları tavsiye ediliyor.
29 Ekim Çarşamba günü ise adliyeler, mahkemeler ve diğer kamu kurumları tam gün kapalı olacaktır.
