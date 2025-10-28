Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde

Bugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde
Cumhuriyet Bayramı, Çalışma Saatleri, Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Salı günü adliyelerin çalışma durumu merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, dava dosyaları, duruşma günleri ve resmi işlemler için adliyelere gitmeyi planlarken, "Bugün adliyeler açık mı?" sorusuna cevap aranıyor.

28 Ekim 2025 Salı günü vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bugün adliyelerin çalışma durumu oldu. 

Resmi takvime göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanırken, 28 Ekim ise yarım gün mesai uygulanıyor. 

Bugün adliyeler açık mı? - 1. Resim

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI?

28 Ekim yarım gün mesai uygulandığı için adliyeler 13.00'e kadar açık olacaktır. Öğle saatlerinden itibaren ise kapalı olacaktır.

Sabah saatlerinde dava ve duruşma işlemleri devam ederken, öğleden sonra adliyelerde işlem yapılmayacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına evrak teslimi, dava takibi ya da mahkeme işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlamaları tavsiye ediliyor. 

29 Ekim Çarşamba günü ise adliyeler, mahkemeler ve diğer kamu kurumları tam gün kapalı olacaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzmanlardan 6,1'lik Balıkesir Sındırgı depremi açıklaması: 21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir ulaşım ücreti gündemde - Haberler29 Ekim otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir ulaşım ücreti gündemdeValencia Basket - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerValencia Basket - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam! - HaberlerParis - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusu - HaberlerBereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusuBeşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı - HaberlerBeşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı27 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor - Haberler27 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...