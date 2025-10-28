Bugün adliyeler açık mı? Adliyelerin çalışma saatleri gündemde

28 Ekim 2025 Salı günü vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bugün adliyelerin çalışma durumu oldu.

Resmi takvime göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta resmi tatil olarak kutlanırken, 28 Ekim ise yarım gün mesai uygulanıyor.

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI?

28 Ekim yarım gün mesai uygulandığı için adliyeler 13.00'e kadar açık olacaktır. Öğle saatlerinden itibaren ise kapalı olacaktır.

Sabah saatlerinde dava ve duruşma işlemleri devam ederken, öğleden sonra adliyelerde işlem yapılmayacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına evrak teslimi, dava takibi ya da mahkeme işlemlerini öğle saatlerine kadar tamamlamaları tavsiye ediliyor.

29 Ekim Çarşamba günü ise adliyeler, mahkemeler ve diğer kamu kurumları tam gün kapalı olacaktır.