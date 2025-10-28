Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merak ediyor.
Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak belli oldu! Siyah-beyazlı kulüp derbiye özel bilet satış takvimini ve fiyat listesini duyurdu.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da satışa açılacak. İlk etapta satışlar sadece BJK SuperApp Kara Kartal+ üyelerine öncelikli olarak sunulacak. Özel satış dönemi 3 Aralık Salı günü saat 10.00’a kadar devam edecek.
Genel bilet satışı ise 3 Aralık Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar biletlerini www.passo.com.tr adresinden veya Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI
Loca 172: 30.000 TL
Loca 162: 30.000 TL
VIP 100: 22.000 TL
VIP 101-126: 19.000 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL