Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı

- Güncelleme:
Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merak ediyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak belli oldu! Siyah-beyazlı kulüp derbiye özel bilet satış takvimini ve fiyat listesini duyurdu.

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da satışa açılacak. İlk etapta satışlar sadece BJK SuperApp Kara Kartal+ üyelerine öncelikli olarak sunulacak. Özel satış dönemi 3 Aralık Salı günü saat 10.00’a kadar devam edecek.

Genel bilet satışı ise 3 Aralık Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Taraftarlar biletlerini www.passo.com.tr adresinden veya Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Loca 172: 30.000 TL

Loca 162: 30.000 TL

VIP 100: 22.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL

