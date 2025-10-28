Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası

Balıkesir hem Marmara Bölgesi’nin güney fay kuşağı hem de Ege’nin genişlemeli fay sistemleri üzerinde bulunduğu için sismik açıdan aktif bir konumda. Peki, Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar?

BALIKESİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Balıkesir Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesi kategorisinde yer alıyor. Hem Marmara hem de Ege bölgesinin fay hatlarıyla çevrili olan Balıkesir aktif sismik alanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Jeolojik yapısı gereği yer kabuğu hareketlerinin yoğun yaşandığı bir bölegede bulunan Balıkesir geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü depremler üretme potansiyeline sahip iller arasında gösteriliyor.

6.1 Şiddetindeki Balıkesir Depremi/ 22 Ekim 2025 Saat: 22.48

BALIKESİR DEPREM RİSKİ NE KADAR?

Uzmanlara göre Balıkesir’in deprem riski yüksek. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün diri fay haritası verilerine göre il genelinde zemini zayıf ve sıvılaşma riski yüksek alanlar bulunuyor.

BALIKESİR'DEN HANGİ FAY HATLARI GEÇİYOR?

Balıkesir topraklarının altından birkaçş önemli fay hattı geçiyor. Bunların başında Edremit Körfezi’nden başlayıp Balya, Kepsut ve Sındırgı yönüne uzanan Havran-Balya-Sındırgı Fay Zonu geliyor.

Bunun dışında Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ve Balıkesir Fayı-Kepsut Segmenti şehir merkezine oldukça yakın hatlar arasında bulunuyor. Belirtilen fay zonları geçmişte 6’nın üzerinde depremler üretmiş, hala aktif oldukları için bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.

BALIKESİR DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER

Balıkesir’in deprem tehlikesi en yüksek ilçeleri arasında Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, Dursunbey, Altıeylül, Karesi, Edremit, Susurluk ve İvrindi bulunuyor.