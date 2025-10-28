Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası

Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden bölgenin deprem riskine çevrildi. Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar merak ediliyor.

Balıkesir hem Marmara Bölgesi’nin güney fay kuşağı hem de Ege’nin genişlemeli fay sistemleri üzerinde bulunduğu için sismik açıdan aktif bir konumda. Peki, Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar?

Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası - 1. Resim

BALIKESİR DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Balıkesir Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesi kategorisinde yer alıyor. Hem Marmara hem de Ege bölgesinin fay hatlarıyla çevrili olan Balıkesir aktif sismik alanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Jeolojik yapısı gereği yer kabuğu hareketlerinin yoğun yaşandığı bir bölegede bulunan Balıkesir geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü depremler üretme potansiyeline sahip iller arasında gösteriliyor.

Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası - 2. Resim
6.1 Şiddetindeki Balıkesir Depremi/ 22 Ekim 2025 Saat: 22.48

BALIKESİR DEPREM RİSKİ NE KADAR?

Uzmanlara göre Balıkesir’in deprem riski yüksek. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün diri fay haritası verilerine göre il genelinde zemini zayıf ve sıvılaşma riski yüksek alanlar bulunuyor.

Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası - 3. Resim
6.1 Şiddetindeki Balıkesir Depremi/ 22 Ekim 2025 Saat: 22.48

BALIKESİR'DEN HANGİ FAY HATLARI GEÇİYOR?

Balıkesir topraklarının altından birkaçş önemli fay hattı geçiyor. Bunların başında Edremit Körfezi’nden başlayıp Balya, Kepsut ve Sındırgı yönüne uzanan Havran-Balya-Sındırgı Fay Zonu geliyor.

Bunun dışında Balıkesir Fayı-Gökçeyaçı Segmenti ve Balıkesir Fayı-Kepsut Segmenti şehir merkezine oldukça yakın hatlar arasında bulunuyor. Belirtilen fay zonları geçmişte 6’nın üzerinde depremler üretmiş, hala aktif oldukları için bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.

Balıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası - 4. Resim
6.1 Şiddetindeki Balıkesir Depremi/ 22 Ekim 2025 Saat: 22.48

BALIKESİR DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLÇELER

Balıkesir’in deprem tehlikesi en yüksek ilçeleri arasında Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, Dursunbey, Altıeylül, Karesi, Edremit, Susurluk ve İvrindi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hepsinin kariyeri artık bitti: Bahisçi hakem listesi TFF'nin eline yeni geldi!Elon Musk'a kötü haber! AB ülkelerinde Tesla satışlarında gerileme sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu - HaberlerGöç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu500 bin sosyal konut il dağılımı belli oldu! Hangi şehirde, kaç daire yapılacak? - Haberler500 bin sosyal konut il dağılımı belli oldu! Hangi şehirde, kaç daire yapılacak?Ankara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştı - HaberlerAnkara'da kar yağacak mı? MGM hava durumu raporunu paylaştıBalıkesir depremde ölen var mı, yıkılan ev oldu mu? 6.1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor! - HaberlerBalıkesir depremde ölen var mı, yıkılan ev oldu mu? 6.1'lik depremin ardından artçılar devam ediyor!Yarım gün tatillerde mesai kaçta biter? 28 Ekim çalışma saatleri - HaberlerYarım gün tatillerde mesai kaçta biter? 28 Ekim çalışma saatleri29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi - Haberler29 Ekim'de müzeler ücretsiz mi? İstanbul'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...