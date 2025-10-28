Pendik'te özel hastanede yangın! Ekipler müdahale etti

Pendik'te Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin çatısında bulunan baz istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı.