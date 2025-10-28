Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pendik'te özel hastanede yangın! Ekipler müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Pendik'te bulunan özel bir hastanenin çatısındaki baz istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Pendik'te Çamlık Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin çatısında bulunan baz istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı.

