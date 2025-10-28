Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçelievler'de can pazarı! İşçiler asılı kaldı, yaralananlar da var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir şantiyede yük asansörünün halatı koptu. Bir işçi yere düşerken, bazıları ise asılı kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Asansörde mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralı işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Yenibosna Çobançeşme'de bulunan bir inşaatta yük asansörünün halatı koptu. Olay sırasında asansörde olan iki işçiden biri zemine düşerek yaralanırken, diğer işçi ise asansörde mahsur kaldı.

Bahçelievler'de can pazarı! İşçiler asılı kaldı, yaralananlar da var - 1. Resim

İŞÇİLER KURTARILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerden metrelerce yüksekteki asansörde mahsur kalan işçi, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Her iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
İtfaiyenin kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.

Bahçelievler'de can pazarı! İşçiler asılı kaldı, yaralananlar da var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

