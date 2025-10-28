Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sahte TOKİ sitesiyle binlerce lirasından oldu!

Sahte TOKİ sitesiyle binlerce lirasından oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sahte TOKİ sitesiyle binlerce lirasından oldu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir kadın, internette karşılaştığı sahte TOKİ başvuru sitesine inanarak 35 bin lirasını kaptırdı. Sahte e-Devlet ve TOKİ sayfaları üzerinden iki farklı hesaba para gönderen genç kadın, dolandırıldığını fark edince savcılığa başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da yaşayan genç bir kadın, internette karşısına çıkan sahte TOKİ başvuru sayfası üzerinden yaptığı işlem sonrası 35 bin lira parasını kaptırdığını belirterek savcılığa şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde ikamet eden ve asgari ücret ile çalışan 29 yaşındaki R.S., 27 Ekim günü internetten "TOKİ ev başvurusu" araması yaptı. Karşısına çıkan bir WEB sitesindeki yönlendirmelere uyan genç kadın, sahte e-devlet sitesi ve sahte TOKİ sitesine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptı. Daha sonra belirtilen IBAN numaralarına farklı tutarlarda TOKİ başvurusu için iki kez para gönderdi.

35 BİN TL DOLANDIRILDI

R.S., ilk olarak 19 bin 200 TL, ardından 15 bin 800 TL olmak üzere toplamda 35 bin TL meblağı "Mehmet Karabulut" adına kayıtlı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sistemin sahte olduğunu fark eden genç kadın, dolandırıldığını anlayınca bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
"Teşekkürler" mesajıyla duyurdular! Dünyaca ünlü marka Türkiye'den çekildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avukat Enver Kaynak'ın acı ölümü! 1 saatliğine çıkmıştı... - 3. SayfaAvukat Enver Kaynak'ın acı ölümü! 1 saatliğine çıkmıştı...Günler sonra arkadaşının evinde bulunmuştu! Bennur ailesine teslim edildi - 3. SayfaGünler sonra bulundu! Ailesine teslim edildiAdana'da korkunç cinayet! Reddedilen adam dehşet saçtı, Ebru Kılıç kurtarılamadı - 3. SayfaAdana'da korkunç cinayet! Reddedilen adam dehşet saçtı, Ebru Kılıç kurtarılamadıİstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza! Otomobil raylarda sıkıştı... - 3. Sayfaİstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza!İstanbul'da gece yarısı silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da gece yarısı silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varYatak odasından Bizans ve Osmanlı hazinesi çıktı! Tam 1014 adet tarihi eser ele geçirildi - 3. SayfaYatak odasından Bizans ve Osmanlı hazinesi çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...