Sahte TOKİ sitesiyle binlerce lirasından oldu!

Samsun’da yaşayan genç bir kadın, internette karşısına çıkan sahte TOKİ başvuru sayfası üzerinden yaptığı işlem sonrası 35 bin lira parasını kaptırdığını belirterek savcılığa şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde ikamet eden ve asgari ücret ile çalışan 29 yaşındaki R.S., 27 Ekim günü internetten "TOKİ ev başvurusu" araması yaptı. Karşısına çıkan bir WEB sitesindeki yönlendirmelere uyan genç kadın, sahte e-devlet sitesi ve sahte TOKİ sitesine TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptı. Daha sonra belirtilen IBAN numaralarına farklı tutarlarda TOKİ başvurusu için iki kez para gönderdi.

35 BİN TL DOLANDIRILDI

R.S., ilk olarak 19 bin 200 TL, ardından 15 bin 800 TL olmak üzere toplamda 35 bin TL meblağı "Mehmet Karabulut" adına kayıtlı hesaba yatırdı. Bir süre sonra sistemin sahte olduğunu fark eden genç kadın, dolandırıldığını anlayınca bugün Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.