Balıkesir'deki depremlerin ardından tüyler ürperten açıklama: Tespit edilemeyen bir fay harekete geçti...

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 78 gün sonra aynı büyüklükte bir deprem paniği daha yaşadı. AFAD, dün akşam saat 22.48’de meydana gelen sarsıntının 6,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bu depremin ardından çoğu 4 şiddetinin üstünde aralıksız artçılar oldu. Bölge halkı diken üstünde, endişeli bekleyiş devam ederken Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE GENELİNDE 'DEPREM FIRTINASI'NIN BAŞLADI"

Dr. Mehmet Tatar, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye genelinde ‘Deprem Fırtınası’nın başladığını ifade etti. Tatar, aradan 2 yıl 8 ay geçmesine rağmen meydana gelen iki depreminde çok büyük olmasından dolayı irili ufaklı depremlerin devam ettiğini, yaptıkları çalışmalarda da depremlerin devam edeceğini beklediklerini dile getirdi. Tatar, son olarak dün sabah Mersin'in Erdemli ilçesinde daha sonra ise Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldiğini, bu depremlerin dışında da Türkiye genelinde 4 ve 4'ten küçük depremlerin sürekli olduğunu belirtti.

"YAKIN FAY HATLARI TETİKLENEBİLİR"

Son günlerde beklenmedik bölgelerde de sık sık depremlerin meydana geldiğine dikkat çeken Tatar," Adeta bir deprem fırtınası yaşanıyor. Aslında 6 Şubat'tan bu yana Türkiye genelinde sismik hareketlilik belirgin şekilde arttı. Küçük ve orta büyüklükteki depremlerde gözle görülür bir artış var. Bu depremler, çevredeki yakın fay hatlarını tetikleyebilir" dedi.

"TESPİT EDİLEMEYEN FAY ORTAYA ÇIKTI"

Tatar, yeni depremlerin örtülü fayları ortaya çıkardığına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Bölgede biriken stres, daha önce aktif olmayan fay hatlarını bile harekete geçirebiliyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız iki büyük deprem, Türkiye'yi Güneybatı yönüne doğru 3,5 ila 7 metre arasında öteledi. Bu kayma, zincirleme bir şekilde diğer fayların da tetiklenmesine neden oldu. Bu nedenle yeni depremler oluyor. Stres birikimleri, örtülü fayı da hareketlendiriyor. Yani tespiti edilmeyen bir fay depremlerin etkisiyle harekete geçmiş oluyor. O hareketler haritalara tekrar işleniyor."

Kendilerinin yerbilimciler olarak bir depremin nerede ve ne büyüklükte olabileceğini öngörebildiğine değinen Tatar, ancak zamanını kesin olarak bilemediklerini, bu sismik hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekledi.