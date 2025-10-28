Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!

Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Bu sezon EuroLeague’de dalgalı bir performans sergileyen Anadolu Efes, oynadığı altı maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ligin 18. sırasında yer alan lacivert-beyazlılar, üst üste Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko karşısında yaşadığı yenilgilerin ardından moral arayışında.

PARİS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Paris Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları mücadelenin tüm heyecanını şifreli yayın üzerinden izleyebilecek.

PARİS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Paris - Anadolu Efes maçı 28 Ekim 2025 Salı günü saat 22.45’te başlayacak. Anadolu Efes sezonun 3. galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

PARİS - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE?

Zorlu mücadele Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Adidas Arena’da oynanacak. Lacivert-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak. EuroLeague’de bu sezon 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18. sırada yer alan Anadolu Efes, Paris deplasmanında çıkış yakalamayı hedefliyor.