Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!

Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!
Anadolu Efes, Euroleague, Basketbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Avrupa arenasında bu sezon istediği başlangıcı yapamayan lacivert-beyazlı ekip, zorlu Paris deplasmanında galibiyet arayacak. Heyecan dolu mücadele bu akşam ekranlara gelecek.

Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Bu sezon EuroLeague’de dalgalı bir performans sergileyen Anadolu Efes, oynadığı altı maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ligin 18. sırasında yer alan lacivert-beyazlılar, üst üste Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko karşısında yaşadığı yenilgilerin ardından moral arayışında.

Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam! - 1. Resim

PARİS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Paris Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları mücadelenin tüm heyecanını şifreli yayın üzerinden izleyebilecek.

Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam! - 2. Resim

PARİS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Paris - Anadolu Efes maçı 28 Ekim 2025 Salı günü saat 22.45’te başlayacak. Anadolu Efes sezonun 3. galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam! - 3. Resim

PARİS - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE?

Zorlu mücadele Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Adidas Arena’da oynanacak. Lacivert-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak. EuroLeague’de bu sezon 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18. sırada yer alan Anadolu Efes, Paris deplasmanında çıkış yakalamayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor: Yeni adresi resmen açıklandıPendik'te özel hastanede yangın! Ekipler olay yerinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusu - HaberlerBereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusuBeşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı - HaberlerBeşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı27 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor - Haberler27 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyorGöç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli oldu - HaberlerGöç İdaresi Personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları belli olduBalıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası - HaberlerBalıkesir deprem bölgesi mi, deprem riski ne kadar? Balıkesir deprem risk haritası500 bin sosyal konut il dağılımı belli oldu! Hangi şehirde, kaç daire yapılacak? - Haberler500 bin sosyal konut il dağılımı belli oldu! Hangi şehirde, kaç daire yapılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...