Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 7. hafta mücadelesi bu akşam!
Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Avrupa arenasında bu sezon istediği başlangıcı yapamayan lacivert-beyazlı ekip, zorlu Paris deplasmanında galibiyet arayacak. Heyecan dolu mücadele bu akşam ekranlara gelecek.
Paris - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Bu sezon EuroLeague’de dalgalı bir performans sergileyen Anadolu Efes, oynadığı altı maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ligin 18. sırasında yer alan lacivert-beyazlılar, üst üste Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko karşısında yaşadığı yenilgilerin ardından moral arayışında.
PARİS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
EuroLeague’in 7. haftasında oynanacak Paris Basketbol - Anadolu Efes karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları mücadelenin tüm heyecanını şifreli yayın üzerinden izleyebilecek.
PARİS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Paris - Anadolu Efes maçı 28 Ekim 2025 Salı günü saat 22.45’te başlayacak. Anadolu Efes sezonun 3. galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
PARİS - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE?
Zorlu mücadele Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Adidas Arena’da oynanacak. Lacivert-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında deplasmanda galibiyet arayacak. EuroLeague’de bu sezon 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 18. sırada yer alan Anadolu Efes, Paris deplasmanında çıkış yakalamayı hedefliyor.