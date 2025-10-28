Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve konusu

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı “Bereketli Topraklar” dizisi için geri sayım başladı. İki büyük ailenin iktidar mücadelesi anlatan dizi, Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin üstlendiği yapım, ilk bölüm tarihi ve çekim yeriyle gündemde.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bereketli Topraklar dizisi Adana’da çekiliyor. Dizi için kentin çeşitli bölgelerinde plato kuruldu ve çekimler yaz aylarında başladı. Prodüksiyon ekibi, yerel mimariyi ve atmosferi yansıtmak için özellikle bölgenin geleneksel dokusunu koruyan alanları tercih etti.

Hikayenin merkezinde toprak, aile mirası ve güç mücadelesi olduğu için şehir, kurgunun doğal bir parçası haline getirildi. Bölgedeki çekimler, Adana ekonomisine de katkı sağlıyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bereketli Topraklar dizisinin ilk bölümü 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, kanalın yeni sezon stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Yayın tarihi öncesinde diziden yayımlanan fragmanlar, özellikle başrol oyuncularının performanslarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İlk bölümde aileler arasındaki gerilim ve geçmişten gelen sırlar izleyiciye aktarılacak.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ OYUNCULARI

Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Bereketli Topraklar, Bereketoğulları ve Karahanlılar ailelerinin geçmişten gelen rekabetini konu alıyor. İki aile arasında yıllar önce yapılan sessiz bir anlaşma, yeni kuşaklarla birlikte bozulmaya başlar. Şehre yeni gelen Savcı Nevin’in varlığı, dengeleri alt üst ederken, hikaye büyük bir aşkın etrafında şekillenir.

Ömer Bereketoğlu’nun ailesini korumak için aldığı sert kararlar, Nevin’in adalet arayışıyla çatışır.