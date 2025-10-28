27 Ekim 2025 MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim merak ediliyor

27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı ekranlarında yayınlana MasterChef Türkiye'de, Onur ve Mert'in kaptanlığındaki Mavi ve Kırmızı takımlar Kore Mutfağı konseptiyle karşı karşıya geldi.

Haftanın ilk günü dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan takım belli olurken, kaybeden takımda iki yarışmacı eleme adayı olarak gösterildi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk takım oyununu kaybeden Mavi Takım yarışmacıları, gecenin ikinci bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Şeflerin istediği farklı tabağı en başarılı şekilde hazırlayan Çağatay, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? (27 EKİM 2025)

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay, bir arkadaşını eleme potasını gönderme hakkını kullanarak Mavi Takım'dan Ayten'i potayı seçti.

Gecenin son bölümünde Mavi Takım içinde eleme oylamasına yapıldı. Takım arkadaşlarından en çok oyu olan Barış, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

