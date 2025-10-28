Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Proje kapsamında 81 ilde yapılacak konutların şehir bazlı dağılımı açıklandı. Gelir şartı, taksit tutarları ve başvuru tarihleri de netleşti.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Türkiye genelinde 81 ili kapsıyor. Konutlar, depremzedelerden emeklilere, engellilerden şehit ailelerine kadar geniş bir kesimi hedef alıyor. Proje kapsamında il il konut dağılımı belli oldu. 

500 BİN SOSYAL KONUT İL DAĞILIMI!

Proje kapsamında 100 bin konut İstanbul’da yapılacak. Bunun yanı sıra en fazla konutun inşa edileceği diğer şehirlerde, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin konut yapılacak.

500 bin sosyal konut il dağılımı belli oldu! Hangi şehirde, kaç daire yapılacak? - 1. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ ŞEHİRDE, KAÇ DAİRE YAPILACAK?

İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin konut inşa edilecek. Bursa, Konya ve Gaziantep’e 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin konut yapılması planlanıyor. Proje, Türkiye’nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde konut tipleriyle hayata geçirilecek. 

Her projede aile sağlığı merkezi, anaokulu, spor salonu ve mahalle konağı gibi sosyal merkezler yer alacak. 2+1 daireler 65-80 metrekare, 1+1 daireler ise 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

İlKonut SayısıİlKonut Sayısı
Adana12.292Kahramanmaraş8.195
Adıyaman6.620Karabük1.600
Afyonkarahisar4.370Karaman1.550
Ağrı2.840Kars1.730
Aksaray2.476Kastamonu2.380
Amasya2.601Kayseri7.562
Ankara30.823Kilis1.170
Antalya13.213Kırıkkale1.689
Ardahan619Kırklareli2.255
Artvin1.020Kırşehir1.633
Aydın7.123Kocaeli10.340
Balıkesir7.548Konya15.000
Bartın1.240Kütahya3.592
Batman3.810Malatya9.609
Bayburt723Manisa7.229
Bilecik1.419Mardin5.357
Bingöl2.072Mersin8.190
Bitlis2.363Muğla6.197
Bolu1.950Muş2.142
Burdur2.208Nevşehir2.068
Bursa17.225Niğde2.604
Çanakkale3.376Ordu3.334
Çankırı1.753Osmaniye2.990
Çorum2.867Rize2.042
Denizli6.190Sakarya6.633
Diyarbakır12.165Samsun6.397
Düzce2.470Siirt1.527
Edirne2.530Sinop947
Elazığ3.685Sivas3.904
Erzincan1.760Şanlıurfa13.190
Erzurum4.905Şırnak1.492
Eskişehir6.025Tekirdağ6.865
Gaziantep13.890Tokat3.392
Giresun1.576Trabzon3.734
Gümüşhane926Tunceli775
Hakkari1.557Uşak2.464
Hatay12.639Van6.803
Iğdır1.200Yalova1.805
Isparta2.889Yozgat2.858
İstanbul100.000Zonguldak1.872
İzmir21.020  

