Hatay'da bir minibüs dolusu göçmen yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs Dörtyol-Erzin karayolu üzerinde durduruldu.

20 KAÇAK YAKALANDI

Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 20 göçmen şahıs yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda tespit edilen 20 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.