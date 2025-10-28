Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hatay'da bir minibüs dolusu göçmen yakalandı

Hatay'da bir minibüs dolusu göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay takibe alınan minibüste, 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs Dörtyol-Erzin karayolu üzerinde durduruldu.

Hatay'da bir minibüs dolusu göçmen yakalandı - 1. Resim

20 KAÇAK YAKALANDI

Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 20 göçmen şahıs yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda tespit edilen 20 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler'de can pazarı! İşçiler asılı kaldı, yaralananlar da varBeşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçelievler'de can pazarı! İşçiler asılı kaldı, yaralananlar da var - 3. SayfaBahçelievler'de can pazarı! İşçiler asılı kaldı, yaralananlar da varSahte TOKİ sitesiyle binlerce lirasından oldu! - 3. SayfaSahte TOKİ sitesiyle binlerce lirasından oldu!Avukat Enver Kaynak'ın acı ölümü! 1 saatliğine çıkmıştı... - 3. SayfaAvukat Enver Kaynak'ın acı ölümü! 1 saatliğine çıkmıştı...Günler sonra arkadaşının evinde bulunmuştu! Bennur ailesine teslim edildi - 3. SayfaGünler sonra bulundu! Ailesine teslim edildiAdana'da korkunç cinayet! Reddedilen adam dehşet saçtı, Ebru Kılıç kurtarılamadı - 3. SayfaAdana'da korkunç cinayet! Reddedilen adam dehşet saçtı, Ebru Kılıç kurtarılamadıİstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza! Otomobil raylarda sıkıştı... - 3. Sayfaİstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza!
Sonraki Haber Yükleniyor...