Avukat Enver Kaynak'ın acı ölümü! 1 saatliğine çıkmıştı...

Avukat Enver Kaynak'ın acı ölümü! 1 saatliğine çıkmıştı...

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Antalya'da 72 yaşındaki avukat Enver Kaynak, 1 saat sonra eve geri dönen bakıcısı tarafından evde ölü olarak bulundu. Kaynak'ın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporunun sonucuna göre ortaya çıkacak.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 131 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Antalya'da yaşayan, kalp rahatsızlığı ve şeker gibi kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ankara Barosu'na kayıtlı 72 yaşındaki avukat Enver Kaynak'ı bakıcısı evde bırakarak bir süreliğine dışarı çıktı.

1 SAATLİĞİNE ÇIKMIŞTI, EVE DÖNÜNCE FARK ETTİ

Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen kadın yaşlı adamı yerde yüz üstü yatar vaziyette buldu. Daha önce de birkaç kez düşerek yaralandığı öğrenilen Kaynak'ın durumunu kontrol eden bakıcısı yaşlı adamın nefes almadığını fark etti.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemesinin ardından Kaynak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak'ın bakıcısı ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

