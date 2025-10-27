Yatak odasından Bizans ve Osmanlı hazinesi çıktı! Tam 1014 adet tarihi eser ele geçirildi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçısı olduğu tespit edilen şahsın yatak odasından hazine çıktı. Evde yapılan aramalarda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1014 adet tarihi eser ele geçirdi.

Bursa Polisi, tarihi eser kaçakçısı bir şahsa yönelik bir ikamet ve işyerinde yaptığı aramada Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 1014 adet tarihi eser ele geçirdi. Evin yatak odasında özel kilitli çanta içerisinden çok sayıda eserin bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tarihi eser kaçakçılığı ve eserlerin usulsüz ticaretine ilişkin faaliyetlerin deşifresi ve önlenmesine yönelik operasyon yaptı.

YATAK ODASINDA HAZİNE ÇIKTI 

Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamet ve işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyon neticesinde, Roma - Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 774 adet sikke, 240 adet obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 137 adet fişek ve 1 adet el telsizi ele geçirildi.

Şüpheli C.E. gözaltına alınırken, gerekli adli tahkikata başlandı. Tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

