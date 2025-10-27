Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Katliam gibi kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü
Hakkari-Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde otomobil ile tanker çarpıştı; 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hakkari-Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde edinilen bilgiye göre, 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Gülşen Han (40), Aysel Karay (60) ve Alihan Karay (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Selma Karay (30), Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

