Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Konya'da baba oğul dehşeti yaşattı: Birini öldürdüler, diğerini yaraladılar...

Konya'da baba oğul dehşeti yaşattı: Birini öldürdüler, diğerini yaraladılar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da baba oğul dehşeti yaşattı: Birini öldürdüler, diğerini yaraladılar...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da galericilik yapan Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. alacak verecek nedeniyle husumetli oldukları Ahmet Çay'ı öldürdü. Baba oğul tutuklanırken, olayda yaralanan Birol A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay dün Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay ile iş yerinde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çay bacağından bıçakla, yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA OĞUL CEZAEVİNE GİRECEK

Yaralılardan Ahmet Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkartıldıları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

"Sinvar’ı hâlâ kimse anlayamadı" : İsrail'den dikkat çeken açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 yaralı var - 3. SayfaAlkollü hali ile mekana alınmadı! Ortalığı ateşe verdiTuğba'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! "Manipülasyon yaparak intihara sürükledi!" - 3. Sayfa"Manipülasyon yaparak intihara sürükledi!"Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: Yaralılar var - 3. SayfaAmbulans ise doktorun aracı çarpıştı: Yaralılar varBolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti! - 3. SayfaCinayeti sosyal medyadan itiraf etti!Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti - 3. SayfaKantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik ettiFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahroldu - 3. SayfaFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahroldu
Sonraki Haber Yükleniyor...