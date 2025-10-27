Konya'da baba oğul dehşeti yaşattı: Birini öldürdüler, diğerini yaraladılar...

Olay dün Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. Galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay ile iş yerinde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çay bacağından bıçakla, yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA OĞUL CEZAEVİNE GİRECEK

Yaralılardan Ahmet Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkartıldıları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.