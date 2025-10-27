Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 belli oldu

Real Betis - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde. Zirve yarışında kritik önem taşıyan bu akşamki karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İspanya La Liga’da haftanın kapanış maçında Real Betis, sahasında Atletico Madrid’i ağırlıyor. Real Betis - Atletico Madrid maçı S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya Benito Villamarín Stadyumu ev sahipliği yapacak.

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın 10. haftasında oynanacak Real Betis - Atletico Madrid maçı 27 Ekim Pazartesi akşamı saat 23.00’te başlayacak.

REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Real Betis: Lopez, Bellerin, Natan, Gomez, Firpo, Amrabat, Fornals, Roca, Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez

LA LİGA PUAN DURUMU

Real Madrid: 27 Puan

Barcelona: 22 Puan

Villarreal: 20 Puan

Espanyol: 18 Puan

Atletico Madrid: 16 Puan

Real Betis: 16 Puan

Rayo Vallecano: 14 Puan

Elche: 14 Puan

Athletic Bilbao: 14 Puan

Getafe: 14 Puan

Sevilla: 13 Puan

Alavés: 12 Puan

Celta: 10 Puan

Osasuna: 10 Puan

Levante: 9 Puan

Mallorca: 9 Puan

Real Sociedad: 9 Puan

Valencia: 9 Puan

Oviedo: 7 Puan

Girona: 7 Puan