Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 belli oldu
İspanya La Liga’da haftanın kapanışında nefesleri kesecek bir mücadele bu akşam futbolseverleri bekliyor. Real Betis, kendi sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek. Real Betis - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman başlayacak açıklandı!
Real Betis - Atletico Madrid maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde. Zirve yarışında kritik önem taşıyan bu akşamki karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
İspanya La Liga’da haftanın kapanış maçında Real Betis, sahasında Atletico Madrid’i ağırlıyor. Real Betis - Atletico Madrid maçı S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmaya Benito Villamarín Stadyumu ev sahipliği yapacak.
REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga’nın 10. haftasında oynanacak Real Betis - Atletico Madrid maçı 27 Ekim Pazartesi akşamı saat 23.00’te başlayacak.
REAL BETİS - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Real Betis: Lopez, Bellerin, Natan, Gomez, Firpo, Amrabat, Fornals, Roca, Antony, Hernandez, Ezzalzouli
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Sörloth, Alvarez
LA LİGA PUAN DURUMU
Real Madrid: 27 Puan
Barcelona: 22 Puan
Villarreal: 20 Puan
Espanyol: 18 Puan
Atletico Madrid: 16 Puan
Real Betis: 16 Puan
Rayo Vallecano: 14 Puan
Elche: 14 Puan
Athletic Bilbao: 14 Puan
Getafe: 14 Puan
Sevilla: 13 Puan
Alavés: 12 Puan
Celta: 10 Puan
Osasuna: 10 Puan
Levante: 9 Puan
Mallorca: 9 Puan
Real Sociedad: 9 Puan
Valencia: 9 Puan
Oviedo: 7 Puan
Girona: 7 Puan