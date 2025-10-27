Ben Onun Annesiyim Kemal kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve kariyeri

Ben Onun Annesiyim Kemal kimdir, Caner Cindoruk nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Ben Onun Annesiyim dizisinde Caner Cindoruk, kızına adanmış, güçlü ve duyarlı bir baba olan Kemal karakterini canlandırıyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KEMAL KİMDİR?

NOW TV’nin yeni dizisi Ben Onun Annesiyim’de Kemal karakterini başarılı oyuncu Caner Cindoruk canlandırıyor.

Kemal kızı Zeynep için her şeyi göze alan, güçlü, duygusal ve karizmatik bir baba olarak karşımıza çıkıyor. Evliliği sona erdikten sonra yalnız kalmayı seçen Kemal, kızını tek başına büyütür. Ayşe ile yollarının kesişmesi, hem kendi hayatında hem de kızıyla ilişkilerinde büyük bir dönüşümün başlangıcını olur.

CANER CİNDORUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

17 Nisan 1980’de Adana’da doğan Caner Cindoruk 45 yaşındadır. Sanatçı bir aileden gelen Cindoruk’un babası hikaye yazarı Zafer Doruk, amcası ise tiyatro oyuncusu Erdal Cindoruk’tur. Anne tarafından da Yörük olan oyuncu, çocukluk yıllarını tiyatro kulislerinde geçirdi.

Çukurova Üniversitesi mezunu olan Cindoruk, profesyonel oyunculuk kariyerine 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nda başladı. On yıl boyunca sahnede yer aldıktan sonra 2006 yılında İstanbul’a taşındı ve sinema kariyerine Beynelmilel filmiyle adım attı.

CANER CİNDORUK'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Caner Cindoruk 2007’de Kara Güneş, ardından Yaprak Dökümü dizisinde Doktor Nazmi karakteriyle tanındı. 2009’da yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce beğenildi. Cindoruk Muhteşem Yüzyıl Kösem, Zemheri, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları gibi projelerde yer aldı.

2020’de Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Volkan Arslan karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Caner Cindoruk sinemada ise Gergedan Mevsimi, Çalsın Sazlar, Dar Elbise, Kor ve Kelebek gibi filmlerde rol aldı.