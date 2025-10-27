"Sinvar’ı hâlâ kimse anlayamadı" : İsrail'den dikkat çeken açıklama

Gazze, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda büyük yıkıma uğradı, yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken altyapının yüzde 90’ı yerle bir oldu. Ateşkes süreci ise sık sık ihlallerle kesintiye uğramaya devam ediyor.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ateşkes sürecine dair açıklamalar da bulundu.

Smotrich, Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonunu başlatmasının ardından kuzeyden de Hizbullah'a ait Rıdvan güçlerinin saldırı başlatacağından büyük endişe duyduğunu itiraf etti.

ORDU KARARGAHTA TUTULUYOR

Rıdvan gücünün 5 bin savaşçıyla kuzeyden saldırarak Tel Aviv'e kadar ulaşabileceği korkusuyla ordunun yarısının güneye gönderilmek yerine karargahlarda tutulduğunu dile getiren aşırı sağcı Bakan, saldırıya geçmeyen Hizbullah'ın kendilerini "şaşırttığını" ve bundan sonra tüm gücü güneye yönlendirdiklerini söyledi.

"SİNVAR'I KİMSE ANLAYAMADI"

Smotrich, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı olduğu söylenen Hamas'ın merhum lideri Yahya Sinvar'a işaret ederek, "Sinvar'ın neden kimseyle bilgi paylaşmadan tek başına saldırı yapmaya karar verdiğini hâlâ kimse anlayamadı" itirafında bulundu.

"GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETTİRMEYECEĞİZ"

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İsrail Maliye Bakanı, asıl sınavın ateşkesin uygulanmasında olduğunu ileri sürerek "Gazze'nin gerçek anlamda silahsızlandırılması konusunda taviz vermeyeceğiz. Tam ve gerçek bir silahsızlandırma olmadan Gazze'nin yeniden inşasına da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Smotrcih, İsrail ordusunun ateşkesin çökme ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nin tamamını işgale yönelik bir acil durum planı hazırladığını açıkladı.

,İsrail tarafından teslim edilen ve kimlikleri tespit edilemeyen 41 Filistinli'nin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alındı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULAMAYACAK"

Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin büyük destekçisi olduğunu savunan İsrailli Bakan, "Buna rağmen ilişkilerin normalleşmesi için yalvarmayacağız. Biz bölgesel bir gücüz. Filistin Devleti kurulamayacak" diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan çerçevesinde Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana pek çok kez yükümlülüklerine rağmen ihlallerde bulunarak Gazze'de saldırılar düzenledi.