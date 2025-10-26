İsrail Savunma Bakanı ateşkese rağmen Gazze’de yıkım emri verdi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’de yürürlükte olan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, ordunun “kontrol altındaki bölgelerde yıkıma devam etmesi” talimatını verdi.

"TÜNELLERİN YIKIMINA ÖNCELİK VERİN"

Katz, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna şu anda kontrolümüz altında bulunan sarı bölgedeki tünellerin yıkımına öncelik vermesini emrettim”dedi.

Bakan, talimatın ABD Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanları, Trump yönetimi temsilcileri ve CENTCOM komutanlarıyla yapılan görüşmelerle eşgüdüm içinde verildiğini söyledi.

"GAZZE'DEKİ TÜNELLER TAMAMEN YOK EDİLECEK"

Katz, “Hamas’ın tünellerinin imhası ve Hamas’ın silahsızlandırılması yoluyla Gazze’nin askerden arındırılması, benim görüşüme göre Gazze’de zafer elde etmek için en önemli stratejik hedeftir” şeklinde tehdit etti.

Bakan, “Gazze’de İsrail elde ettiği büyük zaferi tamamlamak için %60’ı hala ayakta olan tünellerin tamamen imha edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 32 hastanenin ve 53 sağlık merkezinin hasar gördüğünü ya da yıkıldığını raporladı.

WHO, Al-Shifa, ve Al-Quds hastanelerine yönelik saldırılarda sağlık personeli, hastalar ve sivillerin öldüğünü doğruladı.

ATEŞKES KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

10 Ekim’de yürürlüğe giren Gazze ateşkes anlaşması, İsrail’in düzenli ihlallerine rağmen yürürlükte. Anlaşmanın ilk aşaması, Filistinli tutuklular karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin kısmi çekilmesini öngörüyor.

Plan ayrıca Gazze’nin yeniden inşasını ve Hamas’sız yeni bir yönetim mekanizmasını hedefliyor.

68 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları 68.500’den fazla kişinin ölümüne ve 170.300’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.