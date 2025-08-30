Zelenskiy Modi ile görüştü! Hindistan başbakanı Rusya'ya baskı için sinyal verdi!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

HİNDİSTAN BARIŞ ÇABALARINI DESTEKLİYOR

Hindistan Başbakanı Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insani boyutunun yanı sıra barış ve istikrara yönelik çabaların da ele alındığını belirten Modi, "Hindistan bu yöndeki tüm çabaları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

"RUSYA'YA UYGUN SİNYALİ VERMEYE HAZIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de X hesabından telefon görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle olan görüşmeye ilişkin Modi'ye bilgi verdiğini belirtti.

Görüşmenin üzerinde neredeyse 2 hafta geçtiğini hatırlatan Zelenskiy, "Rusya hiçbir olumlu sinyal vermedi, yalnızca sivil hedeflere düzenlediği saldırılarda onlarca insanımızı öldürdü." ifadesini kullandı.

Telefon görüşmesinde, Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi konusunda bilgi paylaşımında bulunulduğunu aktaran Zelenskiy, "Hindistan gerekli çabayı göstermeye ve zirve kapsamındaki toplantılar sırasında Rusya ve diğer liderlere uygun sinyali vermeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy ayrıca, Hindistan ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek, Modi ile yakın gelecekte bir araya geleceği mesajını verdi.