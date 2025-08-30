Rusya’nın ikmal hatları çöktü! Ukrayna kendi silahıyla vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya’nın iç kesimlerindeki iki köprüyü ve mayın depolarını ucuz FPV drone’larla imha etti.

Rus birliklerinin cephedeki takviye gücünü sağlayan köprülerin yıkılması, Moskova’nın en kritik ikmal yollarını devre dışı bıraktı.

Görüntülerde köprülerin altına gizlenmiş devasa mayın ve mühimmat yığınlarının vurulmasıyla gökyüzünü aydınlatan patlamalar yaşandı.

Askeri kaynaklar, bu tür saldırıların savaşın seyrini değiştirebileceğini belirterek, “Bir avuç dolusu para harcayarak Rusya’nın milyon dolarlık altyapısını yok edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

DRONE'LAR DEVREYE GİRDİ

CNN’in haberine göre, operasyona katılan 58. Motorize Piyade Tugayı, köprü çevresindeki olağan dışı hareketliliği fark ettikten sonra fiber optik donanımlı FPV drone’larla inceleme yaptı. Köprülerin altına gizlenmiş tank karşıtı mayınlar ve mühimmat yığınları tespit edildi.

Askerlerden biri, operasyonu şu sözlerle anlattı:

“Mayınları gördük ve vurduk. Ardından ikinci bir köprüyü kontrol ettik, onun da mayınlı olduğunu gördük ve imha ettik. Fırsatı gördük ve değerlendirdik.”

BÜYÜK PATLAMA, DÜŞÜK MALİYET

Drone kamerasından alınan görüntülerde, saldırının ardından devasa patlamalar yaşandığı görüldü. Operasyonda kullanılan FPV dronların birim maliyetinin yalnızca 600–725 dolar arasında olduğu açıklandı.

BELGOROD VE SAMARA'DAKİ PETROL RAFİNERİLERİ VURULDU

Ukrayna İHA Kuvvetleri Komutanı Robert “Madyar” Brovdi, 30 Ağustos gecesi Krasnodar ve Samara bölgelerinde bulunan iki büyük Rus petrol rafinerisinin uzun menzilli drone saldırısıyla vurulduğunu açıkladı.

Syzran rafinerisi (Samara): Rosneft’e ait, yıllık 8,5 milyon ton kapasiteyle Rusya’nın en büyüklerinden biri.

Krasnodar rafinerisi: Yıllık 3,1 milyon ton işleme kapasitesiyle Rusya’nın toplam rafinaj kapasitesinin %1’ini karşılıyor.

Daha önce Ukrayna’nın düzenlediği saldırılar, Rusya’daki 10 petrol rafinerisinde 17 ünitenin devre dışı kalmasına ve toplam işleme kapasitesinin %14 düşmesine yol açmıştı.

ZELENSKİY'DEN UKRAYNA İÇİN ÜÇ TEMEL DİREK:

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin geleceğini ayakta tutacak üç temel stratejik direği açıkladı. Orduya istikrarlı finansman, NATO benzeri güvenlik garantileri ve Rusya’ya ağır yaptırımlar, Kiev’in savaş sonrası planlarının merkezinde yer alıyor.

Zelensky’ye göre ilk direk, Ukrayna ordusunun mevcut personel seviyesini koruması ve silah finansmanının sürdürülebilir hale gelmesi. Bu finansman, ABD’nin desteğiyle insansız hava araçları gibi sistemlerin yurt içinde üretilmesi ve Avrupa’dan daha geniş çaplı ekipman tedarikiyle sağlanacak.

NATO YERİNE GARANTİ MEKANİZMASI

Zelenskiy’nin ikinci direği, Ukrayna’nın NATO’ya tam üyeliği yerine, ittifakın sunduğuna benzer bir güvenlik garantisi. Kiev yönetimi, bu garantilerin ayrıntılarını —sahadaki asker sayısı dahil— Avrupalı müttefiklerle müzakere edecek.

ELE GEÇİRİLEN RUS VARLIKLARI YENİDEN İNŞA İÇİN KULLANILACAK

Üçüncü temel direk ise, savaş sona erdiğinde Ukrayna’nın yeniden inşasını finanse etmek için ele geçirilen Rus varlıklarının kullanılması ve Moskova’nın caydırılması için yaptırımların devam etmesi olacak.