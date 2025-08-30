Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti! "Ukrayna Rusya’nın kalbine saldırmaya hazır"

ABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti! "Ukrayna Rusya’nın kalbine saldırmaya hazır"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD&#039;li Büyükelçi Putin&#039;i tehdit etti! &quot;Ukrayna Rusya’nın kalbine saldırmaya hazır&quot;
NATO, Rusya, Ukrayna, Trump, Putin, Savaş, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, Putin’i barış masasına oturmaya zorlayacak bir hamle yapılacağını açıkladı. Whitaker, "Ukrayna artık sadece sınırlarında değil, Rusya'nın kalbine de saldırabilir" diyerek, Trump yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı bu yeni yeteneklerin savaşın seyrini değiştireceğini iddia etti.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker, Trump yönetiminin Ukrayna'ya Rusya'nın derin bölgelerine saldırma kapasitesi sağladığını açıkladı. 

Whitaker, "Ukrayna'ya bu yeteneklerin kazandırılması, savaşın seyrini değiştirebilir ve Rusya'nın kalbine saldırma kapasitesini Ukrayna'ya sunarak, Putin’i barış masasına zorlayacaktır" şeklinde değerlendirmede bulundu.

TRUMP'IN YENİ HAMLESİ: RUSYA'YI VUR, BARIŞA ZORLA

ABD Büyükelçisi, "Bu, Biden’ın yapmadığı bir şey. Ukrayna artık Rusya’nın kalbine saldırabilecek," diyerek, Trump’ın hamlesinin ne kadar etkili olduğunu ve savaşın seyrini değiştirebilecek güce sahip olduğunu ileri sürdü.

İddialara göre Ukrayna artık sadece sınırlarında değil, Rusya’nın derinliklerine de saldırabilecek bir kapasiteye sahip.

"RUSYA'NIN PETROL ARITMA KAPASİTESİ AZALDI"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'nın enerji kaynaklarını hedef alarak, Putin’i ekonomik açıdan zor duruma sokmuştu.

Whitaker, Ukrayna'nın Rusya'nın petrol arıtma kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’sini yok ettiğini duyurdu. 

Öte yandan Trump, Moskova'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla Hindistan’a uyguladığı gümrük vergileriyle, savaşın sadece askeri alanda değil, ekonomik alanda da etkisini genişletiyor.

Kaynak: Dış Haberler

Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Canlı yayın şifresiz olacak!Tarlası bir anda alev aldı! Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zelenskiy Modi ile görüştü! Hindistan başbakanı Rusya'ya baskı için sinyal verdi! - DünyaRusya'ya baskı için sinyal verdi!'Pentagon Pizza' teorisi tutmadı! Kayıp ABD Başkanı Trump ortaya çıktı - DünyaKayıp ABD Başkanı Trump ortaya çıktı!Dünyanın 'terminatör' gibi dediler! ABD basınından "Türk gücü" - DünyaABD basınından "Türk gücü"Venezuela lideri Maduro'nun sonu mu geliyor? 'Ceset torbası' senaryosu gündemde - DünyaMaduro'nun sonu mu geliyor?İsrail saldırısında Husi Başbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü! - DünyaBaşbakan ve üst düzey yetkililer öldürüldü!ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisi devrede! Türkiye’ye karşı yeni yaptırım paketi - DünyaTürkiye’ye karşı yeni yaptırım paketi
Sonraki Haber Yükleniyor...