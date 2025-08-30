ABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti! "Ukrayna Rusya’nın kalbine saldırmaya hazır"

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker, Trump yönetiminin Ukrayna'ya Rusya'nın derin bölgelerine saldırma kapasitesi sağladığını açıkladı.

Whitaker, "Ukrayna'ya bu yeteneklerin kazandırılması, savaşın seyrini değiştirebilir ve Rusya'nın kalbine saldırma kapasitesini Ukrayna'ya sunarak, Putin’i barış masasına zorlayacaktır" şeklinde değerlendirmede bulundu.

İlgili Haber Trump’ın Ukrayna planında Türkiye başrolde! İngiliz basını güvenlik misyonunu yazdı

TRUMP'IN YENİ HAMLESİ: RUSYA'YI VUR, BARIŞA ZORLA

ABD Büyükelçisi, "Bu, Biden’ın yapmadığı bir şey. Ukrayna artık Rusya’nın kalbine saldırabilecek," diyerek, Trump’ın hamlesinin ne kadar etkili olduğunu ve savaşın seyrini değiştirebilecek güce sahip olduğunu ileri sürdü.

İddialara göre Ukrayna artık sadece sınırlarında değil, Rusya’nın derinliklerine de saldırabilecek bir kapasiteye sahip.

"RUSYA'NIN PETROL ARITMA KAPASİTESİ AZALDI"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya'nın enerji kaynaklarını hedef alarak, Putin’i ekonomik açıdan zor duruma sokmuştu.

Whitaker, Ukrayna'nın Rusya'nın petrol arıtma kapasitesinin yaklaşık yüzde 20’sini yok ettiğini duyurdu.

Öte yandan Trump, Moskova'ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla Hindistan’a uyguladığı gümrük vergileriyle, savaşın sadece askeri alanda değil, ekonomik alanda da etkisini genişletiyor.