Bahçeli'nin önerisi günlerce konuşulmuştu... Çin'den cevap geldi: Not ettik

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda 'TRÇ' ittifakı önerisini kamuoyuyla paylaşmıştı. Bahçeli, önerisi ile ilgili şunları söylemişti:

"Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek “TRÇ” ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir"

CNN Türk'e konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Türkiye-Çin ilişkileri, ABD ile yaşanan ticaret savaşı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ÖNERİYİ NOT ETTİK"

Büyükelçi Şüebin, Bahçeli'nin dikkat çeken önerisine ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin önerisini not ettik ve bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz" dedi.

Çin'in, Filistin-İsrail meselesinde Türkiye ve Rusya ile uzun süredir "iki devletli çözüm" temelinde diyalog içinde olduğunu vurgulayan Şüebin, "Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve G20 gibi çok taraflı platformlarda da Türkiye ve Rusya ile yakın işbirliği içindeyiz. Bu temasları gelecekte daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD İLE TİCARET SAVAŞI

ABD ile yaşanan gerilime de değinen Şüebin, Çin'in "ticaret savaşı başlatmak istemediğini" ancak ABD'nin yanlış adımlarına karşı meşru önlemler almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik denetimleri, "uluslararası yükümlülükler çerçevesinde alınmış yasal bir tedbir" olarak tanımlayan Büyükelçi, bu adımın küresel tedarik zincirine etkisinin sınırlı olacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ROLÜNÜ TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisine dikkat çeken Şüebin, Ankara'nın bölgesel krizlerin çözümüne yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi. "Filistin, Ukrayna ve Suriye meselelerinde Türkiye ile benzer tutumlara sahibiz. Barışın ve istikrarın sağlanması için iletişimimizi ve koordinasyonumuzu artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.