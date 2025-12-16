Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için kar yağışı, 6 il için ise sağanak yağış uyarısı yaptı. Buna göre Çankırı, Elazığ, Kayseri, Kastamonu, Amasya, Samsun, Kars, Van ve Erzurum’da karla karışık yağmur beklenirken, Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt'te ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normallerin altında olacak.

İL İL AÇIKLADI

Rapora göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt’te sağanak yağış, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Elazığ, Kayseri, Kastamonu, Amasya, Samsun, Kars, Van ve Erzurum’da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre;

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop, Karabük, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak,

İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Elazığ, Kayseri, Kastamonu, Amasya, Samsun, Kars, Van ve Erzurum’da karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

Yağışlar Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak.

MARMARA İÇİN SİS UYARISI

Raporda aynı zamanda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara'nın doğusu, Ege, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisin görülebileceği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji, rüzgar uyarısı da yaptı. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle;

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Az bulutlu 12

İzmir: Az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak,

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 11

