Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı

27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı
Yayın Akışı, TV, Dizi, Kanal D, Show TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Bu kapsamda . “Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak?” sorularının cevabı belli oldu.

27 Ekim 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri, yeni bölümleriyle ekrana gelecek dizi ve programlar merak konusu haline geldi.

Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi popüler kanallarda bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Akşam saatlerinde ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programlarıyla ilgili detaylar yayın akışını paylaşılmasıyla belli oldu.

27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı - 1. Resim

27 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR, HANGİ KANALDA NE YAYINLANACAK? 

Bu akşam televizyonda birçok popüler dizi ekrana gelecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 20.00'de  TRT 1'de Cennetin Çocukları, Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Örümcek Adam Eve Dönüş Yok, TV8'de MasterChef ve NOW'da  Ben Onun Annesiyim dizisi yayınlanacak. 

Cennetin Çocukları dizisi umut ve sevgi dolu bir hikaye anlatıyor - Son Dakika Haberleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Yerli Dizi
03:00 - Seksenler
04:30 - Lingo Türkiye

27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı - 3. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
00:15 - Arka Sokaklar
03:00 - Poyraz Karayel
05:15 - Üç Kız Kardeş

Aynadaki Yabancı dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri merak ediliyor | Türkiye Gazetesi

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
23:00 - Non-Stop
01:20 - Gözleri Karadeniz
04:20 - Kardeşlerim

27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Bahar
03:00 - Kızılcık Şerbeti

'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' yeniden izleyici karşısına çıkıyor

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Star Haber
20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
22:45 - Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
01:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:30 - Hanım Köylü
05:30 - Söz

27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı - 7. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI 

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı - 8. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Ben Onun Annesiyim
19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 – Ben Onun Annesiyim
22:45 - Kıskanmak

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kafasına tekmeler attı! Gençlerin acımasız kavgası kameradaHer şey böyle başlamış: Yüksek oranda bahis tespit edildi! İşte skandalı ortaya çıkaran maç...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ben Onun Annesiyim oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?BUSKİ 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek? - HaberlerBUSKİ 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu! - HaberlerBugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu!Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı? - HaberlerTürklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı?Big Magic olarak tanınan Koray Işıkoğlu öldü mü? Gerçekler ortaya çıktı - HaberlerBig Magic olarak tanınan Koray Işıkoğlu öldü mü? Gerçekler ortaya çıktıBahis iddialarına karışan hakemler kimler? Hakemlerin bahis iddiaları gündem oldu - HaberlerBahis iddialarına karışan hakemler kimler? Hakemlerin bahis iddiaları gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...