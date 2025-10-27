27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı

27 Ekim 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri, yeni bölümleriyle ekrana gelecek dizi ve programlar merak konusu haline geldi.

Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi popüler kanallarda bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Akşam saatlerinde ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programlarıyla ilgili detaylar yayın akışını paylaşılmasıyla belli oldu.

27 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR, HANGİ KANALDA NE YAYINLANACAK?

Bu akşam televizyonda birçok popüler dizi ekrana gelecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 20.00'de TRT 1'de Cennetin Çocukları, Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Örümcek Adam Eve Dönüş Yok, TV8'de MasterChef ve NOW'da Ben Onun Annesiyim dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Yerli Dizi

03:00 - Seksenler

04:30 - Lingo Türkiye

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Arka Sokaklar

03:00 - Poyraz Karayel

05:15 - Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı

23:00 - Non-Stop

01:20 - Gözleri Karadeniz

04:20 - Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Bahar

03:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Star Haber

20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

22:45 - Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

01:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:30 - Hanım Köylü

05:30 - Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Ben Onun Annesiyim

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Ben Onun Annesiyim

22:45 - Kıskanmak