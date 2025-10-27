27 Ekim bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak? Yayın akış listesi paylaşıldı
27 Ekim 2025 Pazartesi günü Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi paylaşıldı. Bu kapsamda . “Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanacak?” sorularının cevabı belli oldu.
27 Ekim 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri, yeni bölümleriyle ekrana gelecek dizi ve programlar merak konusu haline geldi.
Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 gibi popüler kanallarda bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Akşam saatlerinde ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programlarıyla ilgili detaylar yayın akışını paylaşılmasıyla belli oldu.
27 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR, HANGİ KANALDA NE YAYINLANACAK?
Bu akşam televizyonda birçok popüler dizi ekrana gelecek. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 20.00'de TRT 1'de Cennetin Çocukları, Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Aynadaki Yabancı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star'da Örümcek Adam Eve Dönüş Yok, TV8'de MasterChef ve NOW'da Ben Onun Annesiyim dizisi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Yerli Dizi
03:00 - Seksenler
04:30 - Lingo Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
00:15 - Arka Sokaklar
03:00 - Poyraz Karayel
05:15 - Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
23:00 - Non-Stop
01:20 - Gözleri Karadeniz
04:20 - Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Bahar
03:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 – Star Haber
20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
22:45 - Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
01:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:30 - Hanım Köylü
05:30 - Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
03:30 - Gel Konuşalım
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 – Ben Onun Annesiyim
19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 – Ben Onun Annesiyim
22:45 - Kıskanmak