Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu!

Bugün vapur seferleri iptal mi sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yayımladığı uyarıda, İstanbul çevresinde şiddetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli dalgaların gün boyu etkili olacağı bildirilmişti. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Boğaz hattında dalga boylarının artması nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar ve dalgalar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İDO ve Şehir Hatları, bazı hatlarda sefer iptallerine gitti. Marmara Denizi’nde dalga boyunun artması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle birçok vapur seferi güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemedi.

İDO İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

İDO olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.30 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bilgilendirmede güvenlik nedeniyle iptallerin kaçınılmaz olduğu belirtilerek, hava koşullarının normale dönmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağı açıkladı.

Günün erken saatlerinde yapılan bir diğer duyuruda ise Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferlerinin de iptal edildiği bildirilmişti. Yetkililer, gün boyunca yeni iptallerin yaşanabileceğini vurgulayarak, yolcuların İDO’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada da benzer şekilde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Kurum, Sedefadası-Büyükada hattı ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki Moda uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi.

Ayrıca Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hatları da geçici olarak değiştirildi. Hatlardaki seferler, hava koşulları normale dönene kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahı üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte sabah 07.00’den gece 23.00’e kadar düzenli aralıklarla sefer yapılacak.