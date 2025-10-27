Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu!

Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün vapur seferleri iptal mi vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve dev dalgalar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Ekim 2025 Pazartesi günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bugün vapur seferleri iptal mi sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yayımladığı uyarıda, İstanbul çevresinde şiddetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli dalgaların gün boyu etkili olacağı bildirilmişti. Uyarının ardından sabah saatlerinden itibaren Boğaz hattında dalga boylarının artması nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu! - 1. Resim

BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar ve dalgalar, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İDO ve Şehir Hatları, bazı hatlarda sefer iptallerine gitti. Marmara Denizi’nde dalga boyunun artması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle birçok vapur seferi güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. 

Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu! - 2. Resim

İDO İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

İDO olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15.30 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bilgilendirmede güvenlik nedeniyle iptallerin kaçınılmaz olduğu belirtilerek, hava koşullarının normale dönmesi durumunda seferlerin yeniden başlayacağı açıkladı.

Günün erken saatlerinde yapılan bir diğer duyuruda ise Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferlerinin de iptal edildiği bildirilmişti. Yetkililer, gün boyunca yeni iptallerin yaşanabileceğini vurgulayarak, yolcuların İDO’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Bugün vapur seferleri iptal mi? 27 Ekim seferlerini İDO ve Şehir Hatları duyurdu! - 3. Resim

ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada da benzer şekilde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Kurum, Sedefadası-Büyükada hattı ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki Moda uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi.

Ayrıca Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring hatları da geçici olarak değiştirildi. Hatlardaki seferler, hava koşulları normale dönene kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahı üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte sabah 07.00’den gece 23.00’e kadar düzenli aralıklarla sefer yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mardin'de 55 milyonluk serveti, kızı için geri tepti! Beşik kertmesi olmasına müsaade etmediFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahroldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ben Onun Annesiyim oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?BUSKİ 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek? - HaberlerBUSKİ 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı? - HaberlerTürklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı?Big Magic olarak tanınan Koray Işıkoğlu öldü mü? Gerçekler ortaya çıktı - HaberlerBig Magic olarak tanınan Koray Işıkoğlu öldü mü? Gerçekler ortaya çıktıBahis iddialarına karışan hakemler kimler? Hakemlerin bahis iddiaları gündem oldu - HaberlerBahis iddialarına karışan hakemler kimler? Hakemlerin bahis iddiaları gündem olduEhliyet yenileme son tarih açıklandı! 2025 sürücü belgesi yenileme ücreti ve harcı ne kadar? - HaberlerEhliyet yenileme son tarih açıklandı! 2025 sürücü belgesi yenileme ücreti ve harcı ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...