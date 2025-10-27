BUSKİ 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda artan su tüketimi ve azalan barajlar nedeniyle kent genelinde su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. Kesintiler bugün 17.00'de başlayacak ve Salı sabahı 05.00'e kadar devam edecektir. İşte, 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı...
BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su kaynaklarında yaşanan azalma ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere kadar gerilemesi gerekçe gösterilerek önemli bir uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, su tasarrufunu sağlamak ve altyapıyı korumak amacıyla belirli bölgelerde planlı su kesintiler uygulanacak. İşte tüm ayrıntılar....
27 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, KESİNTİ KAÇ SAAT SÜRECEK?
27 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Nilüfer'de Mineraliçavuş Mahallesi'nde su kesintisi bugün 13.00'te başlayıp 15.00 civarında sona erecek, Osmangazi'de Çiftehavuzlar Mahallesi'nde su 12.30'dan 14.30'a kadar kesik olacak, Yıldırım'da Duaçınarı Mahallesi'nde ise 12.30'da başlayan kesinti 14.00 civarında tamamlanacak.
27 EKİM BUSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI
NİLÜFER/ MİNARELİÇAVUŞ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/10/2025 13:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/10/2025 15:00
Kesim Tarihi: 27/10/2025 13:00
Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B37 Alt Bölgesinde bulunan, Minareliçavuş Mahallesi Cezaevi Caddesi ve civarında, "ARIZA" çalışması nedeniyle 27.10.2025 tarihinde 13:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
OSMANGAZİ/ ÇİFTEHAVUZLAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/10/2025 12:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/10/2025 14:30
Kesim Tarihi: 27/10/2025 12:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D07Alt Bölgesinde Bulunan Çiftehavuzlar Mahallesi Sakarya Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 27.10.2025 Tarihinde 12:30 ile 14:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.
YILDIRIM/ DUAÇINARI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/10/2025 12:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/10/2025 14:00
Kesim Tarihi: 27/10/2025 12:30
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3 D-13 Alt Bölgesinde Bulunan, Duaçınarı Mahallesi Deviren Sokak Civarı ''ARIZA'' Nedeniyle 27.10.2025 Tarihinde 12:30 ile 14:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' yapılacaktır.