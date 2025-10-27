BUSKİ 27 Ekim tarihli planlı su kesintisi programı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su kaynaklarında yaşanan azalma ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere kadar gerilemesi gerekçe gösterilerek önemli bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, su tasarrufunu sağlamak ve altyapıyı korumak amacıyla belirli bölgelerde planlı su kesintiler uygulanacak. İşte tüm ayrıntılar....

27 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, KESİNTİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

27 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanıyor. Nilüfer'de Mineraliçavuş Mahallesi'nde su kesintisi bugün 13.00'te başlayıp 15.00 civarında sona erecek, Osmangazi'de Çiftehavuzlar Mahallesi'nde su 12.30'dan 14.30'a kadar kesik olacak, Yıldırım'da Duaçınarı Mahallesi'nde ise 12.30'da başlayan kesinti 14.00 civarında tamamlanacak.

NİLÜFER/ MİNARELİÇAVUŞ