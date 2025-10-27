Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı?

Türklerin Karabağ&#039;a vizesiz girişi neden askıya alındı?
Türk vatandaşların tatil ve yatırım amacıyla sık sık tercih ettiği Karadağ, ani bir kararla vizesiz giriş uygulamasını geçici olarak durdurdu. Peki, Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı? İşte tüm ayrıntılar...

Karadağ, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Türkiye'den tatil ve yatırım amacıyla tercihler arasında yer alan bu ülkede alınan ani kararın ardından "Türklerin Karabağ'a vizesiz girişi neden askıya alındı?" sorusu gündeme geldi.

TÜRKLERİN KARABAĞ'A VİZESİZ GİRİŞİ NEDEN ASKIYA ALINDI?

Karadağ, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkânını geçici olarak askıya aldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk vatandaşları için vizesiz seyahat rejiminin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alıyoruz. Ancak ekonomik ilişkileri ve ikili işbirliğini korumak amacıyla Türkiye ile yakın diyalog sürecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKLERİN KARABAĞ'A VİZESİZ GİRİŞİ NEDEN ASKIYA ALINDI?

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı aldı. Ancak sebebi hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Yapılan açıklamada ekonomik ilişkileri ve ikili işbirliğini korumak amacıyla Türkiye ile yakın diyalog süreceği bilgisi verildi. 

