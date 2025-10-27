Balkanların incisi kapılarını kapattı! Türkler vizesiz Karadağ'a gidemeyecek

Karadağ hükümeti, başkent Podgorica’da yaşanan bir bıçaklama olayı sonrası Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı aldı.

Kararın, acil prosedür kapsamında bugün resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk vatandaşları için vizesiz seyahat rejiminin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alıyoruz. Ancak ekonomik ilişkileri ve ikili işbirliğini korumak amacıyla Türkiye ile yakın diyalog sürecek” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Karadağ Cumhurbaşkanı ''bizim için hayati'' dedi! Türkiye'nin kapısını çaldı

Spajic ayrıca, iki ülke arasında “karşılıklı çıkarlar doğrultusunda en uygun modelin bulunması” için görüşmelerin kısa sürede başlatılacağını iletti.

PODGORİCA'DA NELER OLUYOR?

Podgorica’nın Zabjelo semtinde bir Karadağ vatandaşının bıçakla yaralanması üzerine polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayın ardından bazı gruplar Türk vatandaşlarına yönelik saldırgan sloganlar attı.

Televizija Vijesti’nin haberine göre, üç Türk vatandaşı olaydan sonra bir kumarhaneye sığındı. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı; birinin saldırıya karıştığı iddia edildi.

DİPLOMATİK HASSASİYET

Olayın ardından Ankara ile Podgorica arasında diplomatik temasların başladığı, Türkiye’nin vatandaşlarının güvenliği konusunda Karadağ makamlarıyla iletişim halinde olduğu öğrenildi.

Yetkililer, vize kararının geçici ve güvenlik odaklı bir önlem olduğunu, iki ülke arasındaki “stratejik ortaklığın” zarar görmeyeceğini duyurdu.